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Avlanılmasının günah olduğuna inanılıyor! Kars'ın gizemli balıkları...

Kars'ın Selim ilçesi Dölbentli köyünde bulunan Balıklı Göl'deki sırtı yaralı balıklar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Üreyemedikleri için sayıları artmayan balıklarla ilgili anlatılan hikayelerde, Kıbrıs çıkarması sırasında ortadan kayboldukları ve savaş sona erdiğinde tekrar görülmeye başlandığı belirtilirken, avlanmasının da günah olduğuna inanılıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 08:43
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Avlanılmasının günah olduğuna inanılıyor! Kars'ın gizemli balıkları...

Dölbentli köyündeki gölde, vücutlarının çeşitli yerinde yaralar olan balıklar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Üreyemedikleri için sayılarının artmadığı, balıkların başka sularda yaşayamadıkları belirtilen balıklarla ilgili ilginç hikayeler anlatılıyor.

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Avlanılmasının günah olduğuna inanılıyor! Kars'ın gizemli balıkları...

Kıbrıs çıkarması sırasında topluca kayboldukları belirtilen balıkların, savaştan sonra yeniden gölde görülmeye başlandığı ve sırtlarının da yaralı olduğunun fark edildiği ileri sürülüyor. Onun için de halk arasında buradaki balıkların avlanmasının günah olduğuna inanılıyor.

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Avlanılmasının günah olduğuna inanılıyor! Kars'ın gizemli balıkları...

ŞİFALI OLDUĞUNA İNANAN VATANDAŞLAR GÖL SUYUNU İÇİYOR

Köylülerin büyük özen gösterdiği balıklar günlük ekmek ve buğday gibi yiyeceklerle besleniyor. Ziyarete gelenlerden bazıları suda elini yüzüne yıkıyor, bazıları şifa olsun diye içiyor, bazıları da sudan götürerek evlerinde banyo yapıyor.

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Avlanılmasının günah olduğuna inanılıyor! Kars'ın gizemli balıkları...

YILLARDIR SAYILARI DEĞİŞMİYOR

Dölbentli Köyü Muhtarı Abdurrahman Reçber, balıkların sayısının ne artıp ne de azaldığını söyledi. Muhtar Reçber, "Büyüklerimiz anlatırlardı ve derlerdi ki 1974 yılında Kıbrıs Harbi'nde balıklar olduğu gibi hepsi kaybolmuş. Tekrar geri geldiklerinde hepsinin sırtında yara izleri varmış.

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Avlanılmasının günah olduğuna inanılıyor! Kars'ın gizemli balıkları...

Burası çok eskiden beri varmış. Balıkların sayısı ne artar ne de azalır. Kara balık diye bildiğimiz balıkların sayısı hep böyle hiç değişmiyor ve bir yere de gitmiyorlar. Kaynak su burası, burada taşların diplerindeki yuvalarında bekliyorlar. Suyu da yazın çok soğuk kışın da çok sıcak olur.