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ATM'yi kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı!

Fenomen baba ve oğul bir ATM'nin içini açarak içinde neler olduğuna baktı. ATM cihazının içini boş sanıyorlardı ancak açtıktan sonra içindekileri tek tek incelemeye başladılar. Peki, siz günlük hayatta sıkça kullandığımız ATM'lerin içinde neler olduğunu merak ediyor musunuz? Gelin ATM'nin içinden çıkanlara hep birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 04.09.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 12:05
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ATM’yi kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı!

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen olan baba ve oğul bu sefer ATM'yi gözüne kestirdi.

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ATM’yi kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı!

ATM cihazını alan çift makineyi kestiler.

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ATM’yi kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı!

İçini boş sanıyorlardı ama...

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ATM’yi kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı!
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ATM’yi kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı!