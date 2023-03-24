Astrolojiyi takip edenler şaştı kaldı! Burçlar değişti mi? NASA daha önce açıklamıştı! 3 bin yıl öncesine göre...

Astrolojiyi yakından takip eden vatandaşlar burçlar hakkında detayları takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda NASA tarafından burç tarihleri hakkında ilginç bir açıklama gündeme gelmişti. Tartışma yaratan konu aylar sonra yeniden gündem oldu. NASA'ya dayandırılan iddiaya göre burçların tarihi değişti ve 13. bir burç ortaya çıktığı iddia edilmişti. İddiaların yeniden gündeme gelmesinin ardından burç tarihlerinin değişip değişmediği merak ediliyor. Peki, burç tarihleri değişti mi? Yeni burç tarihleri ortaya çıktı mı?