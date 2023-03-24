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Astrolojiyi takip edenler şaştı kaldı! Burçlar değişti mi? NASA daha önce açıklamıştı! 3 bin yıl öncesine göre...

Astrolojiyi yakından takip eden vatandaşlar burçlar hakkında detayları takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda NASA tarafından burç tarihleri hakkında ilginç bir açıklama gündeme gelmişti. Tartışma yaratan konu aylar sonra yeniden gündem oldu. NASA'ya dayandırılan iddiaya göre burçların tarihi değişti ve 13. bir burç ortaya çıktığı iddia edilmişti. İddiaların yeniden gündeme gelmesinin ardından burç tarihlerinin değişip değişmediği merak ediliyor. Peki, burç tarihleri değişti mi? Yeni burç tarihleri ortaya çıktı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:04
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Astrolojiyi takip edenler şaştı kaldı! Burçlar değişti mi? NASA daha önce açıklamıştı! 3 bin yıl öncesine göre...

NASA tarafından geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan iddialar sonrasında burç tarihlerinin değiştiği iddia edilmişti. Yıldızların dünyaya göre konumu değişti, dolayısıyla burçların tarihleri de değiştiği açıklaması büyük merak uyandırmış araştırmalar sıklaşmıştı. NASA'ya dayandırılan bu iddiada 13. yeni bir burç da ortaya atıldı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Astrolojiyi takip edenler şaştı kaldı! Burçlar değişti mi? NASA daha önce açıklamıştı! 3 bin yıl öncesine göre...

Geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan ve NASA'ya dayandırılan iddiaya göre burçların tarihi değişti ve 13. bir burç ortaya çıktığı konusu uzun süre gündemde kaldı Bu haberlerin ardından internette sıklıkla "Burçlar değişti mi? Burcum ne oldu?" soruları aratılıyor. İşte Nasa'ya göre yeni burçların tarihi…

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Astrolojiyi takip edenler şaştı kaldı! Burçlar değişti mi? NASA daha önce açıklamıştı! 3 bin yıl öncesine göre...

Yeni burç takvimiyle birlikte mevcut 12 burca yeni bir burç daha eklendi. 29 Kasım ve 17 Aralık tarihleri arası doğmuş olanların burcu 'yılan' oldu. Burç tarihlerinin değiştiği haberi 2011 yılından beri her 'kova' yeni ayında ortaya çıkıyor.

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Astrolojiyi takip edenler şaştı kaldı! Burçlar değişti mi? NASA daha önce açıklamıştı! 3 bin yıl öncesine göre...

Astrologlara göre bu haber doğru değil. Kimsenin burcu değişmedi. Astrologlar kullandıkları zodyağın mevsimsel olduğunu, astrolojide her şeyin sabit ve değişmez olduğunu söylüyor.

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Astrolojiyi takip edenler şaştı kaldı! Burçlar değişti mi? NASA daha önce açıklamıştı! 3 bin yıl öncesine göre...

Gökyüzünde bir yıldızın varlığı ve yokluğu mevsimsel zodyağı ve tarihleri değiştirmiyor.