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Aslanlar zavallı belgeselciyi yedi! Dehşete düşüren görüntüler
Afrika'daki doğal hayatı gözlemlemek üzere aslanların bulunduğu bölgeye giden bir grup belgeselci hayatının hatasını yaptı. Aslanların alanına giren bir belgeselci yakalandı ve av oldu. Aslanların zavallı adamı parçaladığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Giriş Tarihi: 12.12.2020 23:11 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 23:26
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Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler
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Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler
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Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler
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Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler
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- 254
Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler