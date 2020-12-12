Aslanlar zavallı belgeselciyi yedi! Dehşete düşüren görüntüler

Afrika'daki doğal hayatı gözlemlemek üzere aslanların bulunduğu bölgeye giden bir grup belgeselci hayatının hatasını yaptı. Aslanların alanına giren bir belgeselci yakalandı ve av oldu. Aslanların zavallı adamı parçaladığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 23:11 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 23:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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