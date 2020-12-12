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Haberler Galeri Aslanlar zavallı belgeselciyi yedi! Dehşete düşüren görüntüler

Aslanlar zavallı belgeselciyi yedi! Dehşete düşüren görüntüler

Afrika'daki doğal hayatı gözlemlemek üzere aslanların bulunduğu bölgeye giden bir grup belgeselci hayatının hatasını yaptı. Aslanların alanına giren bir belgeselci yakalandı ve av oldu. Aslanların zavallı adamı parçaladığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 23:11 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 23:26
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Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler
Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler

Aslanların doğal yaşamdaki davranışlarını gözlemlemek için Afrika'ya giden bir grup belgeselci hayatının hatasını yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler
Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler

CANLI CANLI YEM OLDU!

Bir belgeselci aslanların yaşam alanına çok yaklaşınca saldırıya uğradı. Saldırıdan kurtulamayan zavallı adam aslanların öğle yemeği oldu.

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Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler
Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler

3 ASLAN DAHA BÜYÜK PAY ALMAK İÇİN KAVGA ETTİ

Belgeselciyi avları yapan aslanlar, zavallı adamdan daha büyük pay koparabilmek için birbirileriyle kavga etti.

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Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler
Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler

İşte dehşete düşüren kareler...

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Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler
Aslanlar zavallı belgeselciyi canlı canlı yedi! Dehşete düşüren görüntüler