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Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesi beyaza büründü

Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçeleri arasındaki Arsiyan dağlarının zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Giriş Tarihi: 05.10.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 17:14
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Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesi beyaza büründü

Posofta bugün öğleden sonra etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle deniz seviyesinden 2750 metre yüksekliğindeki Arsiyan dağı ile 2550 rakımlı Ilgar dağı zirvesi beyaza büründü.

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Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesi beyaza büründü

Vatandaşlar, Ardahan'ın Posof ve Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki dağlara bu zamanlarda kar yağını belirtti. Vatandaşlar, bölgede hava durumunun sonraki günlerde normala döndüğünü söyledi.

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Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesi beyaza büründü
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Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesi beyaza büründü
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Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesi beyaza büründü