Ardahan'ı istila eden kargalar gece ortaya çıktı! Saatlerce sürdü

'KARDA YUVALARI ISLANDI'

Gece saatlerindeki karga popülasyonundaki büyük artışı kar yağışına bağlayan uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, gece ani ve sulu başlayan kar yağışı nedeniyle açık alanlarda yuva yaptıklarından dolayı hayvanların yuvaları kar ile doldu. Karda yuvalarının zemini ıslandı. Dolayısıyla kargalar toplu olarak yuvalarını terk edip, toplandı. Daha sonra düşen vücut ısılarını korumak için ve ısınmak için bir araya gelerek geceyi bu şekilde geçirdiler. Olay aslında yağan kar nedeniyle ıslanan yuvalarına adaptasyondan başka bir şey değil" dedi.