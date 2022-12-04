HaberlerGaleriArabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?
Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?
Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek sorusunun cevabı hem adaylar hem de yakınları tarafından merak ediliyor. 24 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı başvuruları tamamlanmıştı. Peki Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?