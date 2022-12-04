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Haberler Galeri Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek sorusunun cevabı hem adaylar hem de yakınları tarafından merak ediliyor. 24 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı başvuruları tamamlanmıştı. Peki Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 09:26
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Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı 04 Aralık (bugün) günü tamamlanacak. Sınava girecek olanlar arama motorlarında "Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?", "Arabuluculuk sınavı soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Emeklerinin karşılığını almaya hazırlanan adaylar sınavla ilgili detayları merak ediyor. Peki 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?

2022 ARABULUCULUK SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Aralık'ta yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 90 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?

SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Henüz konuya ilişkin resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin detayları ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?

ARABULUCULUK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonucu 4 Ocak'ta açıklanacak.

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Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?

ADAYLARIN SINAV GİRİŞİNDE YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

Adayların, sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, TC Kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu.

Fotoğraflı nüfus cüzdanını veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışm pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı belgesi olarak kabul edilecektir.