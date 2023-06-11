Antalya'nın 134 yıllık lezzeti parmak ısırtacak! Yaz sofralarınızın vazgeçilmezi olacak piyaz tarifi...

Yaz sıcaklarının gelişiyle birlikte hemencecik yapılacak ve yedikçe damaklarınızı çatlatacak lezzet Antalya piyazı vazgeçilmeziniz olacak. Yerli ve yabancı herkesin damak tadına uyan bu piyaz tarifinin yüz yıllık püf noktaları sizi usta bir aşçıdan farksız yapacak. İşte yaz sofralarının vazgeçilmezi olacak piyaz tarifi...