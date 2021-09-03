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Antalya’da genç kız ‘Beni kurtarın’ diyerek camdan atladı! İfadeleri kan dondurdu
Antalya'da kaçırılıp rehin alındığını iddia eden 19 yaşındaki genç kız, binanın camından kendini boşluğa bıraktı. Önce park halindeki bir araca, akabinde beton zemine düşen genç kız yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Düşmenin kıvranan genç kız, "Yardım edin ben kaçırıldım. Kamerayla görüntüleri alıp, aileleriyle tehdit ettiler." dedi.
Giriş Tarihi: 03.09.2021 12:06Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 12:06