Antalya'da akılalmaz olay! Bahçesindeki tırtılları süpürdü hastanelik oldu 🐛
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Emine Çelik, evinin bahçesindeki tırtılları süpürgeyle süpürdükten 15 dakika sonra hastanelik oldu. Yaşanan bu akılalmaz olay sonrası uzman isimlerden uyarılar geldi.
Giriş Tarihi: 24.03.2023
12:07
Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Emine Çelik (35), geçtiğimiz gün evinin bahçesine indiğinde yaklaşık 70-80 tane cam kesesi tırtılı gördü.
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Evine tekrar çıkıp eline süpürgeyi alan Çelik, tırtılları çöp konteyneri kısmına doğru süpürmeye başladı.
Süpürme işlemi bittikten sonra kolları, yüzü, gözü, başı ve boyun kısmında kaşıntı oluşan Çelik, 15 dakika sonrasında ise aynı bölgelerde kabarcıkların oluşmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi aciline giden Çelik'in durumu, burada tedavi olduktan sonra iyiye gitmeye başladı.
"HER ŞEY 15 DAKİKA İÇİNDE OLDU"
Her yıl aynı sıkıntıyı yaşadığını aktaran Emine Çelik, olayı şu sözlerle anlattı:"Aşağı indiğim zaman 70-80 tane gördüm. Süpürgeyle inip bahçeye indim. Herhalde süpürürken üzerindeki beyaz tüyler uçup üzerime geldi. Yavaş yavaş kızarıklık ve kaşıntı başladı. Her şey 15 dakika içinde oldu. 2-3 saat sonra yüzüm alev topu gibi oldu. Kollarım, göğüs kafesim, saçlarımın içleri ve enseme kadar yayılmaya başladı. Gözlerimin altına vurmaya başlayınca gözlerimi kaybedeceğim sandım. Yüzüme ve gözlerime vurmaya başlayınca hastaneye başvurdum. Hastanede ilaç tedavisi aldım ve hafifledi. Doktor, çam kesesinin tüylerinden olduğunu söyledi. 3 gün önce annem de aynı sorunu yaşadı. İlaçlama yaptım ancak bir çözüm olmadı. İlaçlama firması o keselerin dallardan kesilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü keseden önce ilaçlanması gerekiyormuş. Yetkililerden yardım bekliyorum."
"İNSANLARIN, HAYVANLARIN BUNLARDAN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ"
Çam kese tırtılının bir kelebek türü olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, bu canlı hakkında bilgiler paylaştı. Tırtılların 5 larva evresi geçirdiğini aktaran Çetin, "Gelişme evresini tamamladıktan sonra toprağa inmek için ağaçlardan iniyorlar. Arka arkaya diziliyorlar. Bu onlardaki davranış şekli. Öndeki birey, diğer bireylere bir işaret feromonu üretiyor ve diğer bireyler de onu takip ediyor. Bu hayvanlar ilk 3 larva evresinde çok alerjik değil. Son büyüme evresinde ise canlının dışındaki tüy yapılar çok alerjik. Özellikler insanların, hayvanların bunlardan zarar gördüğünü biliyoruz" dedi.