Antalya’da akılalmaz olay! Bahçesindeki tırtılları süpürdü hastanelik oldu 🐛

"HER ŞEY 15 DAKİKA İÇİNDE OLDU"

Her yıl aynı sıkıntıyı yaşadığını aktaran Emine Çelik, olayı şu sözlerle anlattı:"Aşağı indiğim zaman 70-80 tane gördüm. Süpürgeyle inip bahçeye indim. Herhalde süpürürken üzerindeki beyaz tüyler uçup üzerime geldi. Yavaş yavaş kızarıklık ve kaşıntı başladı. Her şey 15 dakika içinde oldu. 2-3 saat sonra yüzüm alev topu gibi oldu. Kollarım, göğüs kafesim, saçlarımın içleri ve enseme kadar yayılmaya başladı. Gözlerimin altına vurmaya başlayınca gözlerimi kaybedeceğim sandım. Yüzüme ve gözlerime vurmaya başlayınca hastaneye başvurdum. Hastanede ilaç tedavisi aldım ve hafifledi. Doktor, çam kesesinin tüylerinden olduğunu söyledi. 3 gün önce annem de aynı sorunu yaşadı. İlaçlama yaptım ancak bir çözüm olmadı. İlaçlama firması o keselerin dallardan kesilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü keseden önce ilaçlanması gerekiyormuş. Yetkililerden yardım bekliyorum."