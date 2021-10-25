Anne babalar dikkat! Çocukları bekleyen büyük tehlikenin adı Squid Game

"ŞİDDETE BAŞVURMA İSTEĞİ DOĞURABİLİR"

Diziyle ilgili uyarılarda bulunan Biçen, "Dizide güçlü olanın hayatta kalması ve daha öne çıkan kişi olması, ergenlerin de akranları arasında güç ve popülerlik kazanabilmek için şiddete başvurmasıyla benzer nitelikte. Bu tarz diziler, çocuk ve ergenlerde, öne çıkmak için daha fazla şiddet göstermesi ve gücünü ortaya koyması gerektiği düşüncesini pekiştirebiliyor. Dizide son oyunlar bittiğinde hayatta kalan son kişi para kazanmayı hak ediyor. Şiddetin ödüllendirilmesi bu davranışın pekişmesine sebep oluyor. Özellikle çocuklarda bu davranışın ödüllendirilmesi, gerçek hayatında da bunun ödüllendirilecek bir davranış olduğu algısına sebebiyet verebilir. Sosyal hayatta veya eğitim hayatında rekabetçi çocuk ve ergenler, şiddete başvurarak ödüllendirilme isteğine kapılabilirler" diye konuştu.

