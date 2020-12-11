Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Anna Yants'ın görenleri şaşkına çeviren fotoğrafları! "Güzel ve tehlikeli..." Anna Yants'ın görenleri şaşkına çeviren fotoğrafları! "Güzel ve tehlikeli..." Kazakistan'da atış eğitmenliği yapan Anna Yants, sosyal medya çok konuşuluyor. Anna Yants aynı zamanda Rus ve Çeçen liderlerin kızlarını da eğitmekte. Çarpıcı güzelliğiyle öne çıkan Anna Yants, bir o kadar da tehlikeli. İşte fotoğraflar... Giriş Tarihi: 11.12.2020 01:38 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 01:40
Atıştaki başarıları erkekleri bile kıskandıran Anna Yants, bir o kadar da güzelliğiyle dikkat çekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Anna Yants, Ateşli Silahlar Kazakistan Şampiyonu...
Anna Yants Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ndeki Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde atış eğitmeni olarak çalışıyor.
Çeçen lideri Ramzan Kadirov'un ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızları da eğitiyor.