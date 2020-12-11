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Haberler Galeri Anna Yants'ın görenleri şaşkına çeviren fotoğrafları! "Güzel ve tehlikeli..."

Anna Yants'ın görenleri şaşkına çeviren fotoğrafları! "Güzel ve tehlikeli..."

Kazakistan'da atış eğitmenliği yapan Anna Yants, sosyal medya çok konuşuluyor. Anna Yants aynı zamanda Rus ve Çeçen liderlerin kızlarını da eğitmekte. Çarpıcı güzelliğiyle öne çıkan Anna Yants, bir o kadar da tehlikeli. İşte fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 01:38 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 01:40
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Anna Yants'ın görenleri şaşkına çeviren fotoğrafları! Güzel ve tehlikeli...

Atıştaki başarıları erkekleri bile kıskandıran Anna Yants, bir o kadar da güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Anna Yants'ın görenleri şaşkına çeviren fotoğrafları! Güzel ve tehlikeli...

Anna Yants, Ateşli Silahlar Kazakistan Şampiyonu...

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Anna Yants'ın görenleri şaşkına çeviren fotoğrafları! Güzel ve tehlikeli...

Anna Yants Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ndeki Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde atış eğitmeni olarak çalışıyor.

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Anna Yants'ın görenleri şaşkına çeviren fotoğrafları! Güzel ve tehlikeli...

Çeçen lideri Ramzan Kadirov'un ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızları da eğitiyor.

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Anna Yants'ın görenleri şaşkına çeviren fotoğrafları! Güzel ve tehlikeli...