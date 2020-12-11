Anna Yants'ın görenleri şaşkına çeviren fotoğrafları! "Güzel ve tehlikeli..."

Kazakistan'da atış eğitmenliği yapan Anna Yants, sosyal medya çok konuşuluyor. Anna Yants aynı zamanda Rus ve Çeçen liderlerin kızlarını da eğitmekte. Çarpıcı güzelliğiyle öne çıkan Anna Yants, bir o kadar da tehlikeli. İşte fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 01:38 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 01:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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