Ankara’da saatler süren yangın! Geriye sadece küller kaldı

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Çamlıtepe Caddesi'nde bulunan Mustafa ve Nazif Ercan'a ait kereste deposunda başlayan ve bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın korku ve paniğe neden oldu.