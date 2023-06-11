Ankara sele teslim! Ev ve işyerlerini su bastı

DOLU YAĞIŞI DA ETKİLİ OLDU

Pekmez, "Birkaç noktada da dolu yağışının da etkili olduğunu söylesek yanlış olmaz. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara'nın bir noktasında değil birçok noktasında şu anda kuvvetli sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı Meteoroloji tarafından peş peşe uyarılar geliyordu." ifadelerini kullandı.