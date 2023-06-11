Ankara sele teslim! Ev ve işyerlerini su bastı
Son dakika haberi... Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.
Giriş Tarihi: 11.06.2023
15:10 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
16:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.
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Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.
DOLU YAĞIŞI DA ETKİLİ OLDU
Pekmez,
"Birkaç noktada da dolu yağışının da etkili olduğunu söylesek yanlış olmaz. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara'nın bir noktasında değil birçok noktasında şu anda kuvvetli sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı Meteoroloji tarafından peş peşe uyarılar geliyordu." ifadelerini kullandı.