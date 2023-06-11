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Ankara sele teslim! Ev ve işyerlerini su bastı

Son dakika haberi... Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.

AA
Giriş Tarihi: 11.06.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 16:03
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Ankara sele teslim! Ev ve işyerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

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Ankara sele teslim! Ev ve işyerlerini su bastı

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Ankara sele teslim! Ev ve işyerlerini su bastı

Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

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Ankara sele teslim! Ev ve işyerlerini su bastı

A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.

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Ankara sele teslim! Ev ve işyerlerini su bastı

DOLU YAĞIŞI DA ETKİLİ OLDU

Pekmez, "Birkaç noktada da dolu yağışının da etkili olduğunu söylesek yanlış olmaz. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara'nın bir noktasında değil birçok noktasında şu anda kuvvetli sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı Meteoroloji tarafından peş peşe uyarılar geliyordu." ifadelerini kullandı.