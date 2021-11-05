Anakonda yılanı ile siyah leoparın ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Anakonda yılanı ile siyah leoparın karşı karşıya gelme anları kameralara yansıdı. Brezilya'nın yağmur ormanlarında belgesel çekimi için bulunan bir grup ekip daha önce görmedikleri bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Anakonda ile siyah leopar arasında geçen ölüm kalım savaşında öyle bir şey oldu ki tüm dengeler değişti.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 14:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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