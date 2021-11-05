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Haberler Galeri Anakonda yılanı ile siyah leoparın ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Anakonda yılanı ile siyah leoparın ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Anakonda yılanı ile siyah leoparın karşı karşıya gelme anları kameralara yansıdı. Brezilya'nın yağmur ormanlarında belgesel çekimi için bulunan bir grup ekip daha önce görmedikleri bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Anakonda ile siyah leopar arasında geçen ölüm kalım savaşında öyle bir şey oldu ki tüm dengeler değişti.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 14:58
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Anakonda yılanı ile siyah leoparın ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Brezilya'nın yağmur ormanlarında belgesel çekimi için bulunan ekip eşine az rastlanır bir olayla karşı karşıya kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anakonda yılanı ile siyah leoparın ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Yemek arayışında olan dev anakonda gözünü siyah leopara dikti.

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Anakonda yılanı ile siyah leoparın ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

İkili arasında ölüm kalım savaşı başlarken, belgeselcileri hayretlere düşüren bir olay meydana geldi.

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Anakonda yılanı ile siyah leoparın ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Bölgede bulunan bir anne leopar da mücadeleye dahil olarak anakondayı avladılar. O anlar ise böyle görüntülendi.

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Anakonda yılanı ile siyah leoparın ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...