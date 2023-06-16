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Haberler Galeri Anakonda av olarak insanı gözüne kestirdi 🐍 Ormanda geziye çıkan gençlere büyük şok | Ne olduğunu anlamadılar

Anakonda av olarak insanı gözüne kestirdi 🐍 Ormanda geziye çıkan gençlere büyük şok | Ne olduğunu anlamadılar

Dev anakonda ormanda insana saldırdı! Dehşet dolu anlar. Vahşi doğanın korkunç yüzünü görmek için arkadaşlarıyla ormanda gezinen bir grup arkadaşlarının yardım çığlığı sonrası büyük şok yaşadı. Hemen sesin geldiği yere giden kişiler anakondanın arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu anladılar. Gençler arkadaşlarını kurtarmak için büyük çaba verdi. İşte kan donduran o görüntüler.

Giriş Tarihi: 16.06.2023 06:14
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Anakonda av olarak insanı gözüne kestirdi 🐍 Ormanda geziye çıkan gençlere büyük şok | Ne olduğunu anlamadılar

Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Doğa gezintisine çıkan bir grup anakonda yılanının arkadaşlarına saldırmasıyla adeta şoke oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anakonda av olarak insanı gözüne kestirdi 🐍 Ormanda geziye çıkan gençlere büyük şok | Ne olduğunu anlamadılar

Arkadaşının yardım çığlıkları sonrası harekete geçen gençler gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

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Anakonda av olarak insanı gözüne kestirdi 🐍 Ormanda geziye çıkan gençlere büyük şok | Ne olduğunu anlamadılar

Dev yılan arkadaşlarını sarıp yemeye hazırlanırken, gençler olay yerine gelerek müdahale etti.

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Anakonda av olarak insanı gözüne kestirdi 🐍 Ormanda geziye çıkan gençlere büyük şok | Ne olduğunu anlamadılar

O anlar ise böyle görüntülendi.

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Anakonda av olarak insanı gözüne kestirdi 🐍 Ormanda geziye çıkan gençlere büyük şok | Ne olduğunu anlamadılar