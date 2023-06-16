Anakonda av olarak insanı gözüne kestirdi 🐍 Ormanda geziye çıkan gençlere büyük şok | Ne olduğunu anlamadılar

Dev anakonda ormanda insana saldırdı! Dehşet dolu anlar. Vahşi doğanın korkunç yüzünü görmek için arkadaşlarıyla ormanda gezinen bir grup arkadaşlarının yardım çığlığı sonrası büyük şok yaşadı. Hemen sesin geldiği yere giden kişiler anakondanın arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu anladılar. Gençler arkadaşlarını kurtarmak için büyük çaba verdi. İşte kan donduran o görüntüler.