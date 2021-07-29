Alevler Güney'i çepeçevre sardı! İşte dehşete düşüren yangında son durum
Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. 4 koldan yürütülen söndürme çalışmaları henüz sonuç vermedi. Büyük maddi hasarın olduğu yangında, devlet tüm imkanlarını seferber etti. Karadan ve havadan müdahale edilen orman yangını nedeniyle 4 mahalle boşaltıldı. Çok sayıda kişi dumandan etkilendi. 3 kişi tedavi altına alındı. Dün Adana, Mersin, Osmaniye'de çıkan yangınlar nedeniyle tedbir amaçlı bazı bölgeler boşaltı. Bölgede bulunan Bakan Pakdemirli, "Kontrol altına alınamadı, önceliğimiz yerleşim yerleri. Çıkış nedeniyle ilgili kovuşturma devam ediyor" dedi. Bakan Pakdemirli 82 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. AFAD, Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 122 kişinin alevler ve dumandan etkilendiğini duyurdu. Hastanedeki 58 vatandaşımızın tedavileri devam ediyor. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: "Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı."
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