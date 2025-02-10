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Alay konusu olunca 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler!

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde 110 yıllık Ördek Mahallesi sakinleri ortak bir karar alarak, köylerinin hayvan ismiyle anılmasını istemedikleri için 'Güzelyurt' olarak değiştirildi. Konuya ilişkin konuşan mahalle muhtarı Medet Karakaş, Alay konusu olduğu için imza toplayarak belediyeye başvurup köyün ismini değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 10.02.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:45
Alay konusu olunca 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler!

Afşin İlçesinin kırsal bölgesinde yer alan Ördek Mahallesi, bir süredir kötü imaların hedefinde yer aldıklarını iddia ederek isim değişikliğine gitti. Konuya ilişkin konuşan köy muhtarı Medet Karakaş ise 5 ay önce Afşin Belediyesi'ne dilekçe verdiklerini bununla mahallenin ismini Ördek Yerine Güzelyurt olarak değiştirme kararı aldıklarını belirtti.

Alay konusu olunca 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler!

Olayın nedenine ilişkin konuşan Karakaş, mahallelinin isimden rahatsız olduklarını, "Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusuydu" diyerek imza toplamak durumunda kaldıklarını söyledi.

Ekim ayında, mahallelilerin de imzası bulunan dilekçeyi gündemine alan Afşin Belediye Meclisi, yaklaşık 450 kişinin yaşadığı 200 haneli 110 yıllık Ördek Mahallesi'nin adını Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirdi.

Alay konusu olunca 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler!

"'Ördek çok mu, ava gelelim' diyorlardı" diyen Karakaş, çocuklarının da okullara gittiklerinde arkadaşları tarafından alay konusu olduklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun bir yere gittiğin zaman sürekli alay konusu oluyorduk. O yüzden köylülerimiz arasında toplandık, 'Köyümüzün ismini değiştirelim' dedik. Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyemize müracaat ettik. Belediyemiz de uygun gördü"

Alay konusu olunca 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler!

Köylerinin 200 hane olduğunu belirten Karakaş, çoğunluğun aldığı bir karar olduğunun altını çizerek, "Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağız" diye konuştu.

Alay konusu olunca 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler!

Mahalleli de mahallenin isminden dolayı gittikleri her yerde kendileriyle alay edildiğini bu nedenle de isminin değişmesinden memnun olduklarını söyledi.

Alay konusu olunca 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler!