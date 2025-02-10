Alay konusu olunca 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler!

"'Ördek çok mu, ava gelelim' diyorlardı" diyen Karakaş, çocuklarının da okullara gittiklerinde arkadaşları tarafından alay konusu olduklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun bir yere gittiğin zaman sürekli alay konusu oluyorduk. O yüzden köylülerimiz arasında toplandık, 'Köyümüzün ismini değiştirelim' dedik. Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyemize müracaat ettik. Belediyemiz de uygun gördü"