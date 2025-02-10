10 Şubat 2025, Pazartesi
Alay konusu olunca 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler!
Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde 110 yıllık Ördek Mahallesi sakinleri ortak bir karar alarak, köylerinin hayvan ismiyle anılmasını istemedikleri için 'Güzelyurt' olarak değiştirildi. Konuya ilişkin konuşan mahalle muhtarı Medet Karakaş, Alay konusu olduğu için imza toplayarak belediyeye başvurup köyün ismini değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 10.02.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:45