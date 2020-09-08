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Aksaray’da kazılarda ortaya çıktı! 7 bin yıl önce her evin silosu varmış
7 bin yıllık yerleşim yeri olan Güvercinkayası'ndaki kazı çalışmalarında her evin içinde hububatların saklanması için siloların olduğu ortaya çıktı. 8 adet olan ve üstten bal peteğine benzeyen silolar, kazıda çıkan diğer eserlerin sergilendiği alanda sembolik olarak yansıtılıyor.
Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:34Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:36