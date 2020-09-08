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Aksaray’da kazılarda ortaya çıktı! 7 bin yıl önce her evin silosu varmış

7 bin yıllık yerleşim yeri olan Güvercinkayası'ndaki kazı çalışmalarında her evin içinde hububatların saklanması için siloların olduğu ortaya çıktı. 8 adet olan ve üstten bal peteğine benzeyen silolar, kazıda çıkan diğer eserlerin sergilendiği alanda sembolik olarak yansıtılıyor.

Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:36
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Aksaray’da kazılarda ortaya çıktı! 7 bin yıl önce her evin silosu varmış

25 yıldır kazı çalışmasını sürdüren İstanbul Üniversitesi Prehistorya Ana Bilim Dalı öğretim üyeliğinden emekli Prof. Dr. Sevil Gülçur, ''Bu evlerin en ilginç tarafı bütün bulduğumuz evlerin arka tarafında dar bir şekilde bir kiler odasının olması, kendi yaşam odalarından bölünmüş bir şekilde. Bunun içinde her hanenin kendine ait, o dönemde silolarının olmasıydı" dedi.

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Aksaray’da kazılarda ortaya çıktı! 7 bin yıl önce her evin silosu varmış

Mamasın Baraj Gölü içinde yüksek bir kaya kütlesinin üzerine konuşlanmış 7 bin yıllık yerleşim yeri Güvercinkayası, Anadolu'daki kale kent modelinin öncüsü olarak biliniyor.

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Aksaray’da kazılarda ortaya çıktı! 7 bin yıl önce her evin silosu varmış

Göl içinde olması nedeniyle su seviyesine bağlı olarak kış aylarında bir ada görünümü almakta dolayısıyla yoğun tahribata da açık durumdadır.

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Aksaray’da kazılarda ortaya çıktı! 7 bin yıl önce her evin silosu varmış

Bu özelliğiyle sadece bahar ve yaz aylarında ziyaret edilebilen ören yerinde, koruma, onarım ve sergileme imkanları da kısıtlı oluyor. Yaklaşık 25 yıldır kazı çalışması devam eden Güvercinkayası'nda bulunan eserlerde ören yerinde sergileniyor.

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Aksaray’da kazılarda ortaya çıktı! 7 bin yıl önce her evin silosu varmış

Güvercinkayası'ndaki 25 yıldır süren kazı çalışmalarına katılan İstanbul Üniversitesi Prehistorya Ana Bilim Dalı öğretim üyeliğinden emekli Prof. Dr. Sevil Gülçur, alanın 4 bin metrekare olduğunu belirtti.