04 Nisan 2022, Pazartesi
Akıllara durgunluk veren olay! Patronlardan çırağa görülmemiş eziyet! Tavana asıp pantolonunu indirdiler! Mahkeme hesabını sordu
Akıllara durgunluk veren olayın adresi Konya. Alacağı vidanın numarasını unuttuğu gerekçesiyle çırakları E.A.Y.'yi (17) halk arasında 'calaskal' olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana asan araç yedek parça sahipleri Mehmet Coşar (35) ve kardeşi Murat Coşar'a (30) 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında, olayda eziyet suçunun olmadığını belirterek, "Eziyet suçunun oluşabilmesi için mağdurun sanık tarafından sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde, insan onuruyla bağdaşmayan katılanın bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davranışlar sergilemesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 04.04.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 11:20
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