Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 635 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Aile Bakanlığı 4 bin 635 personel alımı başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 4 bin 635 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." dedi. Bu gelişmenin ardından Aile Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!