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Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 635 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları açıklandı! Aile Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Aile Bakanlığı 4 bin 635 personel alımı müjdesi verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınarak personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru sürecinde tercih işlemleri 21-27 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İşte, Aile Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin merak edilenler!
Giriş Tarihi: 22.11.2019 01:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 01:04
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