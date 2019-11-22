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Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 635 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları açıklandı! Aile Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Aile Bakanlığı 4 bin 635 personel alımı müjdesi verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınarak personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru sürecinde tercih işlemleri 21-27 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İşte, Aile Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin merak edilenler!

Giriş Tarihi: 22.11.2019 01:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 01:04
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Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 635 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Aile Bakanlığı 4 bin 635 personel alımı başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 4 bin 635 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." dedi. Bu gelişmenin ardından Aile Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

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Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 635 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 635 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme işlemleri 21 Kasım 2019 tarihi itibariyle başlamıştır.

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Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 635 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 635 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ASDEP için başvuru şartları arasında en önemlisi, mezun olunan program olacak. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olmak gerekecek.