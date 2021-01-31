Ağaç kabuğu gibiydi! Son halini görenler inanamadı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda vücudunun tamamı uyuz olmuş halde bulunan köpek, 45 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 'Joker' adı verilen köpek için yuva aranıyor. Joker'i ilk bulduklarında ölmek üzere olduğunu belirten Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, "Joker'i ilk bulduğumuzda bir ağaç kabuğu gibiydi, şimdi simsiyah tüyleri var ama hala çok korkak. Kesinlikle insanlara güvenmiyor. Şu an sabırla bize güvenmesini bekliyoruz." dedi.