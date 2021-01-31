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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Ağaç kabuğu gibiydi! Son halini görenler inanamadı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda vücudunun tamamı uyuz olmuş halde bulunan köpek, 45 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 'Joker' adı verilen köpek için yuva aranıyor. Joker'i ilk bulduklarında ölmek üzere olduğunu belirten Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, "Joker'i ilk bulduğumuzda bir ağaç kabuğu gibiydi, şimdi simsiyah tüyleri var ama hala çok korkak. Kesinlikle insanlara güvenmiyor. Şu an sabırla bize güvenmesini bekliyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 31.01.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 10:42
Derince ilçesi Çenedere'de kasım ayında ormanlık alanda spor yapan bir kişi, vücudunun tamamı uyuz olan köpekle karşılaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kişi, tedavi ettirmek amacıyla yakalamak istediği köpek kaçınca Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'nden yardım istedi. Hayvan yakalama aparatı ile yakalanan köpek, veterinere götürüldü.
Burada yaklaşık 45 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan köpeğe veterineri tarafından 'Joker' adı verildi.
Joker'i ilk bulduklarında ölmek üzere olduğunu belirten Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, "Joker kasım ayında Derince Çenedere'de ormanlık alanda koşuya çıkan bir gönüllümüz tarafından bulundu.
Vücudunda hiç tüy kalmamış ve kulaklarının da bir bölümü kesilmiş haldeydi. Uyuz hastalığına yakalanmış. Joker o kadar çok korkmuştu ki, yakalamamız bile 2 gün sürdü.