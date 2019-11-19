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Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı

Adana'da sokakta oynarken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Erol Bartan'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bunun üzerine ablası Hatice Bartan evden sokağa çıktığında kardeşini kanlar içinde gördü. Hemen gidip kardeşini kucaklayıp gözyaşlarına boğuldu.13 yaşındaki Hatice'nin feryadı ise kan dondurdu. Kardeşini kazada kaybeden kız çocuğu: "Annesizlik böyle bir şey" diye ağladı.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 17:21
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Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı

Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak'ta meydana gelen olayda, Hatice Bartan (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı.

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Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı

Küçük çocuk yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

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Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı

Küçük Erol'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Erol Bartan ayakta durmakta güçlük çekti.

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Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı

Erol Bartan'ın 13 yaşındaki ablası Hatice, olaydan sonra, "Annesizlik böyle bir şey, annem olsa böyle olmazdı, annenizin kıymetini bilin" diyerek gözyaşı dökmüştü.

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Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı