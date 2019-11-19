Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı

Adana'da sokakta oynarken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Erol Bartan'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bunun üzerine ablası Hatice Bartan evden sokağa çıktığında kardeşini kanlar içinde gördü. Hemen gidip kardeşini kucaklayıp gözyaşlarına boğuldu.13 yaşındaki Hatice'nin feryadı ise kan dondurdu. Kardeşini kazada kaybeden kız çocuğu: "Annesizlik böyle bir şey" diye ağladı.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 17:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





