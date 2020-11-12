Adana'da korku dolu anlar! Kanala uçtukları aracın üzerinde çaresizce yardım beklediler

Bariyerleri deviren araç, atık su kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İşik ve arkadaşı Serhat Tunç, suyun az olduğu ancak derinliği 5 metre olan kanaldan çıkamayınca aracın üzerine tırmanıp yardım bekledi.