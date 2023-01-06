Adana’da ilginç olay! Film izler gibi izlediler: Arabanın altına saklanan kız polise böyle direndi

"Ben bir şey yapmadım. 'Gel buraya gel' dedi. Sonra arkadan kovalayınca ben de buraya girdim. Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla, polisin çevredekileri bölgeden uzaklaştırmasıyla otomobilin altından çıktı.