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Haberler Galeri Adana'da ilginç olay! Film izler gibi izlediler: Arabanın altına saklanan kız polise böyle direndi

Adana'da ilginç olay! Film izler gibi izlediler: Arabanın altına saklanan kız polise böyle direndi

Adana'da kendisini bir gencin kovaladığını söyleyen 23 yaşındaki Perihan Y., park halindeki otomobilin altına girdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen, 'Beni zorla götürmeye çalışıyorlar' diyen Perihan Y., 2 saat polisi uğraştırdıktan sonra otomobilin altından çıkıp, koşarak uzaklaştı.

Giriş Tarihi: 06.01.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 12:07
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Adana’da ilginç olay! Film izler gibi izlediler: Arabanın altına saklanan kız polise böyle direndi

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Perihan Y., bir anda çığlık atarak, kaçıp park halindeki otomobilin altına girdi.

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Adana’da ilginç olay! Film izler gibi izlediler: Arabanın altına saklanan kız polise böyle direndi

Çığlık seslerini duyan kişiler, otomobilin yanına gelip, Perihan Y.'yi çıkarmaya çalıştı. Uzun süren uğraşlara rağmen Perihan Y. aracın altından çıkmayınca, polise haber verildi.

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Adana’da ilginç olay! Film izler gibi izlediler: Arabanın altına saklanan kız polise böyle direndi

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Perihan Y.'den aracın altından çıkmasını istedi.

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Adana’da ilginç olay! Film izler gibi izlediler: Arabanın altına saklanan kız polise böyle direndi

"Ben bir şey yapmadım. 'Gel buraya gel' dedi. Sonra arkadan kovalayınca ben de buraya girdim. Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla, polisin çevredekileri bölgeden uzaklaştırmasıyla otomobilin altından çıktı.

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Adana’da ilginç olay! Film izler gibi izlediler: Arabanın altına saklanan kız polise böyle direndi

Büyük korku yaşayan Perihan Y., arkasına baka baka koşarak uzaklaştı. Perihan Y., girdiği apartmanın bahçe duvarından atlayıp, gözden kayboldu.