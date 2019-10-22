22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Acı gerçek köylüler tarafından ortaya çıkarıldı! Timsahın midesinden çıkanlar...

Akıllara durgunluk veren olay Zimbabve'de yaşandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Timsahın karnından çıkanlar hayrete düşürdü. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 02:23
  • 1
  • 188
Acı gerçek köylüler tarafından ortaya çıkarıldı! Timsahın midesinden çıkanlar...

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

  • 2
  • 188
Acı gerçek köylüler tarafından ortaya çıkarıldı! Timsahın midesinden çıkanlar...

Köylüler bir çocuğa saldırıp öldürdüğünden şüphelendikleri timsahı avlamayı başardı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 188
Acı gerçek köylüler tarafından ortaya çıkarıldı! Timsahın midesinden çıkanlar...

Dev timsahın karnını keserek içine baktıklarında ise korkuları gerçek oldu.

  • 4
  • 188
Acı gerçek köylüler tarafından ortaya çıkarıldı! Timsahın midesinden çıkanlar...

Timsahın karnında öldürdüğü çocuğun kalıntıları bulunuyordu.

  • 5
  • 188
Acı gerçek köylüler tarafından ortaya çıkarıldı! Timsahın midesinden çıkanlar...

Ülkede yaşanan yoğun yağışlar nehirlerin taşmasına neden olmuş ve bu nehirlerde yaşayan timsahlarda civar köylerde yaşayan köylülere saldırmaya başlamıştı.