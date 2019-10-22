Acı gerçek köylüler tarafından ortaya çıkarıldı! Timsahın midesinden çıkanlar...

Akıllara durgunluk veren olay Zimbabve'de yaşandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Timsahın karnından çıkanlar hayrete düşürdü. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.