Aç leopar hayatının hatasını yaptı! Bunu hiç beklemiyordu...

Çoğu hayvan türünün kendi doğasında gözlemlenebileceği Güney Afrika, "Beş büyük" olarak adlandırılan bufalo, fil, aslan, leopar, gergedanın yanı sıra, mirketlerden Vervet maymunlarına, zürafadan zebraya, impalalardan rengârenk kuş türlerine ve penguenlerden foklara, her türlü deniz canlısına ev olmuş. Bu canlıları hayvanat bahçelerinde değil, kendi yaşam alanlarında gözlemleyebiliyorsunuz. Vahşi doğada nadir görülebilecek anlar kameralara yansıdı.