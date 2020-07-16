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Aç leopar hayatının hatasını yaptı! Bunu hiç beklemiyordu...

Çoğu hayvan türünün kendi doğasında gözlemlenebileceği Güney Afrika, "Beş büyük" olarak adlandırılan bufalo, fil, aslan, leopar, gergedanın yanı sıra, mirketlerden Vervet maymunlarına, zürafadan zebraya, impalalardan rengârenk kuş türlerine ve penguenlerden foklara, her türlü deniz canlısına ev olmuş. Bu canlıları hayvanat bahçelerinde değil, kendi yaşam alanlarında gözlemleyebiliyorsunuz. Vahşi doğada nadir görülebilecek anlar kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.07.2020 19:59
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Aç leopar hayatının hatasını yaptı! Bunu hiç beklemiyordu...

Bu görüntüler Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda çekildi.

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Aç leopar hayatının hatasını yaptı! Bunu hiç beklemiyordu...

Aç leoparın tutmayan taktiği kameralara işte böyle yansıdı.

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Aç leopar hayatının hatasını yaptı! Bunu hiç beklemiyordu...

Peşinde koştuğu kirpi kendini savunmaya geçince ona yaklaşamayan leopar uzun çabalar sonuç vermeyince çareyi pes etmekte buldu.

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Aç leopar hayatının hatasını yaptı! Bunu hiç beklemiyordu...
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Aç leopar hayatının hatasını yaptı! Bunu hiç beklemiyordu...