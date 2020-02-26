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ABD'li kadın avcının Adıyaman'da avladığı dağ keçisi herkesi şoke etti!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Adıyaman'ın Sincik ilçesi dağlarında av turizmi kapsamında izinli avcılık faaliyetleri yapılıyor. Bu kapsamda ABD'den kente gelen Emieblcek Harris, Sincik Devlet Avlağında atış talimleri yaparak ava hazırlık yaptı. Daha sonra ava çıkan Harris, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı. İşte Amerikalı kadın avcının avladığı dağ keçisi ve vahşi doğada kameralara takılan hayvanların av taktikleri...

Giriş Tarihi: 26.02.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 09:10
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ABD'li kadın avcının Adıyaman'da avladığı dağ keçisi herkesi şoke etti!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Adıyaman'ın Sincik ilçesi dağlarında av turizmi kapsamında izinli avcılık faaliyetleri yapılıyor.

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ABD'li kadın avcının Adıyaman'da avladığı dağ keçisi herkesi şoke etti!

Bu kapsamda ABD'den kente gelen Emieblcek Harris, Sincik Devlet Avlağında atış talimleri yaparak ava hazırlık yaptı.

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ABD'li kadın avcının Adıyaman'da avladığı dağ keçisi herkesi şoke etti!

Daha sonra ava çıkan Harris, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı.

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ABD'li kadın avcının Adıyaman'da avladığı dağ keçisi herkesi şoke etti!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin lira cezai işlem uygulandığını kaydetti.

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ABD'li kadın avcının Adıyaman'da avladığı dağ keçisi herkesi şoke etti!

İşte vahşi doğada karınlarını doyurmak isteyen hayvanların av taktikleri...