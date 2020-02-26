ABD'li kadın avcının Adıyaman'da avladığı dağ keçisi herkesi şoke etti!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Adıyaman'ın Sincik ilçesi dağlarında av turizmi kapsamında izinli avcılık faaliyetleri yapılıyor. Bu kapsamda ABD'den kente gelen Emieblcek Harris, Sincik Devlet Avlağında atış talimleri yaparak ava hazırlık yaptı. Daha sonra ava çıkan Harris, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı. İşte Amerikalı kadın avcının avladığı dağ keçisi ve vahşi doğada kameralara takılan hayvanların av taktikleri...