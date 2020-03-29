ABD'li doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini buldu: Konjonktivit

Dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (corona virüsü) salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgın Avrupa ülkelerinin ardından ABD'yi de şiddetli vurdu. ABD'li doktorlar, gün geçtikçe dünyaya yayılan ve her geçen gün yeni bir belirtisi ortaya çıkan koronavirüsün yeni bir belirtisi olabileceğini açıkladı. Yapılan incelemelerde bazı hastalarda halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit belirtilerinin olduğu tespit edildi.