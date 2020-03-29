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ABD'li doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini buldu: Konjonktivit

Dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (corona virüsü) salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgın Avrupa ülkelerinin ardından ABD'yi de şiddetli vurdu. ABD'li doktorlar, gün geçtikçe dünyaya yayılan ve her geçen gün yeni bir belirtisi ortaya çıkan koronavirüsün yeni bir belirtisi olabileceğini açıkladı. Yapılan incelemelerde bazı hastalarda halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit belirtilerinin olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 29.03.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 08:59
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ABD'li doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini buldu: Konjonktivit

Amerikan Oftalmoloji Akademisi doktorları, bazı insanlarda yeni tip koronavirüs'ün belirtilerinden birinin konjonktivit olabileceği konusunda uyardı.

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ABD'li doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini buldu: Konjonktivit

Çin'deki verileri inceleyen doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören her 30 hastadan birine konjonktivit tanısı konulduğunu tespit etti.

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ABD'li doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini buldu: Konjonktivit

BAZI HASTALARDA TESPİT EDİLDİ

Çin'deki 30 hastaneden toplanan verilerin yer aldığı bir başka çalışmaya da dikkat çeken ABD'li doktorlar, 1099 Koronavirüs hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

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ABD'li doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini buldu: Konjonktivit

Sadece Kovid-19'un, göz hastalığının nedeni sayılamayacağını hatırlatan ABD'li doktorlar, konjonktivit tanısı konan bir kişinin koronavirüsle enfekte olduğundan şüphe edebilecek ilk kişilerin göz doktorları olduğunu kaydetti.

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ABD'li doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini buldu: Konjonktivit

KONJONKTİVİT NEDİR?

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanmasıdır. Bu durum da göz içinde kanlanmaya yol açar. Göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını (sklera) kaplayan zara konjonktiva adı verilir. Hastalık da ismini buradan almaktadır.