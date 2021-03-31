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A101'de perşembe neler olacak? 1 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
A101'de bu hafta hangi ürünler olacak? 1 Nisan 2021 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101'in perşembe günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Yarından itibaren Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV, reeder P13 Blue cep telefonu, no-frost buzdolabı, çamaşır makinesi, buzdolabı, dikiş makinesi, süğürge, çay makinesi, çubuk blender, saç maşası, saç kesme makinesi gibi çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, A101'de perşembe günü hangi ürünler indirimli? İşte indirim listesi...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 15:03
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