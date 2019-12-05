A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık fırsatları satışta! İşte A101 indirimli ürünler listesi

A101 5 Aralık kataloğu ile tanıtılan fırsatlar raflardaki yerini aldı. Hafta sonu yayımlanan A101 aktüel ürünler kataloğu ile birçok üründe büyük indirimler sunuldu. Fırsatlar arasında televizyon, cep telefonu, buzdolabı, bavul çeşitleri, su geçirmez mont gibi ürünler dikkat çekiyor. Özellikle bin 499 TL etiket fiyatı ile satılacak olan HI-Level Led TV büyük ilgi göreceğe benziyor. Honor 8C cep telefonu da uygun bir android telefon arayanlar için büyük fırsat olacak. Ürünler sınırlı sayıda olacak, bu nedenle sabahın ilk saatlerinde alışveriş yapılması öneriliyor. Peki, A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık fırsatları...