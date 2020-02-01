A101 aktüel 6 Şubat kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet sürprizi!

Nokia 5 Pro Cep Telefonu

En eski telefon üreticileri arasında yer alan Nokia, tasarladığı akıllı telefon modeli Nokia 5 ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Sunduğu teknik destek, fiyatlı avantajları ve donanımla ilgi çeken model, 5,2 inç büyüklüğünde ekranı ve 720x1280HD çözünürlüğünde görüntü kalitesi ile öne çıkıyor. Nokia, 2 GB RAM ve 16 GB ROM kapasitesiyle fotoğraf ve müziklerinizi saklamanız için olağanüstü yer hacmi vadediyor.

Kusursuz ve etkileyici tasarımın teknik özelliklerle zenginleştirildiği Nokia 5 ile kesintisiz iletişimin keyfini çıkarabilirsiniz. İki farklı kamera seçeneği sayesinde farklı çözünürlüklerde fotoğraflar elde edebileceğiniz Nokia 5 telefonun ön yüzünde 8 MP, arka yüzünde ise 13 MP görüntü kalitesine sahip iki adet kamera yer alıyor. Nokia 5, 3000mAh'lik batarya uzun bir kullanım süresi vadediyor. Nokia 5 fiyatları ile her bütçeye hitap ederken farklı renk seçenekleriyle tarzınıza uygun bir seçim yapmanıza olanak tanıyor.