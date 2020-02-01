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A101 aktüel 6 Şubat kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet sürprizi!

6 Şubat A101 aktüel katalog yayınlandı! Her hafta indirimli ürünler sunan A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Satışa çıkan ürünler arasında birbirinden hesaplı ürünler bulunuyor. Hobi ürünlerinden teknolojiye, giyimden gıdaya birçok farklı yelpazede ürün satışa çıkıyor. A101'de bu hafta; Hi Level Smart LED TV, Casper ve Nokia cep telefonları, Bluetooth Kulaklık, Elektrikli Bisiklet gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte, fiyat ve teknik bilgileriyle, 6 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 01.02.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 18:40
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A101 aktüel 6 Şubat kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet sürprizi!

A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Şubat Perşembe günü için yayınlandı. İndirimli ürünleriyle dikkat çeken ve çoğunlukla teknolojik ürünler barındıran A101 aktüel katalog yine dopdolu. Türkiye'nin birçok noktasında mağazası bulunan A101 marketlerinin aktüel ürünleri sayesinde hesaplı ve indirimli alışveriş yapabilirsiniz. Peki, 6 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A101 katalogda bu hafta; Hi Level Smart LED TV, Casper ve Nokia cep telefonları, Bluetooth Kulaklık, Elektrikli Bisiklet gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte, 6 Şubat A101 aktüel ürünler listesi…

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A101 aktüel 6 Şubat kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet sürprizi!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 ŞUBAT)

Hi Level 43' FULL HD Android Smart LED TV

- 400 HZ

- 2x8 W Ses çıkışı

- 3 adet HDMI girişi

- 2 adet USB girişi

- Kablosuz görüntü aktarma

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A101 aktüel 6 Şubat kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet sürprizi!

Casper A3 Plus Cep Telefonu

Ekran Boyutu / Çözünürlüğü: 6.2 inç / 1080 x 2246 (FHD+) piksel

Batarya Kapasitesi: 3000 mAH

Kamera Çözünürlüğü (Ana kamera / İkinci kamera): 16 MP / 5 MP

CPU Çekirdek Sayısı: 8

RAM (Bellek): 6 GB

Dahili Depolama: 64 GB

Hafıza Kartı Desteği: 256 GB maksimum kapasite

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A101 aktüel 6 Şubat kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet sürprizi!

Nokia 5 Pro Cep Telefonu

En eski telefon üreticileri arasında yer alan Nokia, tasarladığı akıllı telefon modeli Nokia 5 ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Sunduğu teknik destek, fiyatlı avantajları ve donanımla ilgi çeken model, 5,2 inç büyüklüğünde ekranı ve 720x1280HD çözünürlüğünde görüntü kalitesi ile öne çıkıyor. Nokia, 2 GB RAM ve 16 GB ROM kapasitesiyle fotoğraf ve müziklerinizi saklamanız için olağanüstü yer hacmi vadediyor.

Kusursuz ve etkileyici tasarımın teknik özelliklerle zenginleştirildiği Nokia 5 ile kesintisiz iletişimin keyfini çıkarabilirsiniz. İki farklı kamera seçeneği sayesinde farklı çözünürlüklerde fotoğraflar elde edebileceğiniz Nokia 5 telefonun ön yüzünde 8 MP, arka yüzünde ise 13 MP görüntü kalitesine sahip iki adet kamera yer alıyor. Nokia 5, 3000mAh'lik batarya uzun bir kullanım süresi vadediyor. Nokia 5 fiyatları ile her bütçeye hitap ederken farklı renk seçenekleriyle tarzınıza uygun bir seçim yapmanıza olanak tanıyor.

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A101 aktüel 6 Şubat kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet sürprizi!