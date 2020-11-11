A101 12 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: Aldın Aldın kampanyaları belli oldu! İşte indirimli ürünler

A101 12 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. A101 marketlerde perşembe günü satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Bu hafta televizyon, çamaşır makinesi, mekanik silindirik termosifon 65 L, mikrodalga fırın, buharlı temizleyici, cilt temizleme ve masaj cihazı, saç kurutma makinesi gibi çeşit çeşit ürünler satışa çıkacak. İşte A101 12 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...