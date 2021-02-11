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Haberler Galeri A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Robot süpürge, kapaklı mutfak dolabı, elektronik ev aletleri dikkat çekiyor

A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Robot süpürge, kapaklı mutfak dolabı, elektronik ev aletleri dikkat çekiyor

A101 11 Şubat aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 marketlerin merakla beklenen perşembe indirimleri belli oldu. Bugün satışa çıkacak kampanyalı ürünler listesi merakla beklenirken, yayımlanan katalog ile birlikte sürpriz ürünler belli oldu. Perşembe indirimlerini araştıran vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. 11 Şubat A101 kataloğunda bazı ürünler dikkat çekiyor. İşte A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 11.02.2021 08:55
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A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Robot süpürge, kapaklı mutfak dolabı, elektronik ev aletleri dikkat çekiyor

A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101'de bu hafta televizyon, cep telefonu, robot süpürge, kapaklı mutfak dolabı, çekmeceli dolap, elektronik ev aletleri gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. 11 Şubat Perşembe kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve indirimli tüm ürünler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Robot süpürge, kapaklı mutfak dolabı, elektronik ev aletleri dikkat çekiyor

Toshiba 55V5863DT 55" UHD Smart Led TV

-Youtube

-Netflix

-3 adet HDMI girişi

-2 adet USB girişi

-Wireless display

-4 K Ultra HD

-WLAN Built-in

-Smart TV

-Vestel servis güvencesinde 3 yıl garantilidir.

-Ücretsiz teslimat ve kurulum

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A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Robot süpürge, kapaklı mutfak dolabı, elektronik ev aletleri dikkat çekiyor

Nordmende NM50F351 50'' Ultra Hd Android Smart Led TV

Xiaomi Redmi 9 64 GB Cep Telefonu - Yeşil - Mor- Gri

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A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Robot süpürge, kapaklı mutfak dolabı, elektronik ev aletleri dikkat çekiyor

Irobot Roomba 606 Robot Süpürge

- Halı ve sert yüzeylerde etkili temizlik

- iAdapt 1.0 navigasyon

- Sanal duvar ile uyumlu (ayrıca satılır paket içeriğine uyumlu değildir.)
- Kirli alanda ekstra performans için Kir Sensörü

- Ürün yüksekliği : 9.2 cm

- Üç aşamalı temizleme sistemi

- Geniş kapasiteli AeroVac toz haznesi

- AeroVac filtre sistemi

- Kablo dolaşmasını engelleyici sistem

- Şarj istasyonunda otomatik şarj

- Merdivenlerden düşmeyi engelleyen sensörler

- Li-on batarya

- 2 yıl İrobot Türkiye garantisi altındadır.

Üretim Yeri: Malezya

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A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Robot süpürge, kapaklı mutfak dolabı, elektronik ev aletleri dikkat çekiyor

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