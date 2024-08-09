09 Ağustos 2024, Cuma
9 Ağustos Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?
9 Ağustos Cuma günü itibarıyla Instagram'a getirilen erişim engeli, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, platformun ne zaman normale döneceğini merak ediyor ve "Instagram düzeldi mi?" sorusu gündemde kalmaya devam ediyor. Erişim sorununun nedeni ve gelişmelerle ilgili son dakika bilgileri...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:57