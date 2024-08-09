9 Ağustos Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram Açıklaması: "Engeli Kaldıracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Instagram'ın Türkiye'deki yasalara uyması gerektiğini vurgulayarak, yaşanan ihlallerin giderilmesi halinde erişim engelinin kaldırılacağını belirtti.

"Kanunlarımıza Uymak Zorundalar"

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kendi platform kurallarının yanı sıra Türkiye'nin kanunlarına da uymak zorunda olduğunu vurguladı. Son günlerde yaşanan ve tepki çeken bazı olaylara değinen Uraloğlu, "Şirketimizin kuralları diyorlar, siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Siz de bunlara uymak zorundasınız." dedi.

"Hassasiyetlerimizi Ön Plana Çıkarıyoruz"

Uraloğlu, Türkiye'nin hassasiyetlerini Instagram yetkililerine net bir şekilde ilettiklerini belirterek, "Biz burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz, onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.