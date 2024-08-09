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Haberler Galeri 9 Ağustos Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

9 Ağustos Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

9 Ağustos Cuma günü itibarıyla Instagram'a getirilen erişim engeli, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, platformun ne zaman normale döneceğini merak ediyor ve "Instagram düzeldi mi?" sorusu gündemde kalmaya devam ediyor. Erişim sorununun nedeni ve gelişmelerle ilgili son dakika bilgileri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:57
9 Ağustos Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

2 Ağustos'tan bu yana erişim engeliyle karşılaşan Instagram, sosyal medyanın gündeminde yerini koruyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından, "Instagram açıldı mı?" ve "Instagram düzeldi mi?" gibi soruların yanıtı merakla bekleniyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamalar, Instagram'ın erişim sorunu ve platformun ne zaman tekrar kullanıma açılacağı konusunda önemli bilgiler sunuyor. İşte Instagram'daki son durum ve yaşanan gelişmeler…

9 Ağustos Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Instagram Türkiye'de Erişim Engeli Devam Ediyor

Instagram, 2 Ağustos'tan bu yana Türkiye'de erişime kapalı durumda. Sosyal medya platformuna getirilen erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları, platformun tekrar açılıp açılmayacağı konusunda güncel bilgilere ulaşmak için bekleyişlerini sürdürüyor.

9 Ağustos Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram Açıklaması: "Engeli Kaldıracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Instagram'ın Türkiye'deki yasalara uyması gerektiğini vurgulayarak, yaşanan ihlallerin giderilmesi halinde erişim engelinin kaldırılacağını belirtti.

"Kanunlarımıza Uymak Zorundalar"

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kendi platform kurallarının yanı sıra Türkiye'nin kanunlarına da uymak zorunda olduğunu vurguladı. Son günlerde yaşanan ve tepki çeken bazı olaylara değinen Uraloğlu, "Şirketimizin kuralları diyorlar, siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Siz de bunlara uymak zorundasınız." dedi.

"Hassasiyetlerimizi Ön Plana Çıkarıyoruz"

Uraloğlu, Türkiye'nin hassasiyetlerini Instagram yetkililerine net bir şekilde ilettiklerini belirterek, "Biz burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz, onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

9 Ağustos Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

"Ciddi Bir Aşama Kaydedildi"

Görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını belirten Uraloğlu, "Ciddi bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar." dedi. Vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin farkında olduklarını belirten Uraloğlu, toplumun gösterdiği tepkinin de takip edildiğini vurguladı.

"Engeli Kaldıracağız"

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın talep edilen düzenlemeleri yapması halinde erişim engelinin kaldırılacağını belirterek, "İstediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde engeli kaldıracağız." şeklinde konuştu.

Instagram'ın Açılma Durumu

Toplantı sonrasında Bakan Uraloğlu, Instagram'ın ne zaman açılacağı konusunda net bir bilgi veremedi. Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz" ifadesini kullandı

9 Ağustos Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Erişim Engelinin Nedeni

Erişim engelinin gerekçesi olarak, Türkiye'deki "katalog suçlar" nedeniyle getirildiği belirtiliyor. Bu suçlar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen ve tutuklama nedeni olarak kabul edilen suçlardır. BTK'nın açıklamasında bu suçlarla ilgili hassasiyetlerin vurgulandığı ifade ediliyor.