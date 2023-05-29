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Haberler Galeri 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday o ilçeler...

82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday o ilçeler...

Türkiye'de en az illerin nüfus büyüklüğüne yetişebilecek ilçeler bulunuyor. Hatta pek çok ilin nüfsusundan büyük ilçeler dahi bulunuyor. Toplamda 81 ilin bulunduğu ülkemizde, 922 de ilçe bulunuyor. Her ne kadar nüfus yoğunluğu önemli bir faktör olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil. Bir ilçenin il olabilmesi için belirli şartların oluşması gerekiyor. Bu süreçte pek çok kriter göz önünde bulunduruluyor. İşte, 82. il olmaya yakın ilçeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 17:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 17:24
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82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday o ilçeler...

82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosya ekonomik koşullar gibi bazı kriterler dikkat alınıyor. İşte il olması beklenen ilçeler

GALERİ DEVAM EDİYOR
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82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday o ilçeler...

BANDIRMA

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82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday o ilçeler...

ADANA KOZAN

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82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday o ilçeler...

ADANA SEYHAN

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82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday o ilçeler...

ADIYAMAN KAHTA