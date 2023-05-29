82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday o ilçeler...

Türkiye'de en az illerin nüfus büyüklüğüne yetişebilecek ilçeler bulunuyor. Hatta pek çok ilin nüfsusundan büyük ilçeler dahi bulunuyor. Toplamda 81 ilin bulunduğu ülkemizde, 922 de ilçe bulunuyor. Her ne kadar nüfus yoğunluğu önemli bir faktör olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil. Bir ilçenin il olabilmesi için belirli şartların oluşması gerekiyor. Bu süreçte pek çok kriter göz önünde bulunduruluyor. İşte, 82. il olmaya yakın ilçeler...