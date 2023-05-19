HaberlerGaleri80 yaşındaki Filiz Akın'ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! "Hala Yeşilçam haliyle..."
80 yaşındaki Filiz Akın'ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! "Hala Yeşilçam haliyle..."
80 yaşındaki Filiz Akın'ın yıllara meydan okuyan güzelliği göz dolduruyor. Gençliğinden beri dillere destan olan güzelliğinden yıllar hiçbir şey eskitemedi. Bu durumun genetik etkileri olduğu kadar hayatına yer edindiği alışkanlıklarında etkisi var. Filiz Akın güzelliğinin sırrını açıklayarak hayatında uyguladığı 5 formülü ortaya koydu. İşte tüm detaylar...