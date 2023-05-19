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80 yaşındaki Filiz Akın'ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! "Hala Yeşilçam haliyle..."

80 yaşındaki Filiz Akın'ın yıllara meydan okuyan güzelliği göz dolduruyor. Gençliğinden beri dillere destan olan güzelliğinden yıllar hiçbir şey eskitemedi. Bu durumun genetik etkileri olduğu kadar hayatına yer edindiği alışkanlıklarında etkisi var. Filiz Akın güzelliğinin sırrını açıklayarak hayatında uyguladığı 5 formülü ortaya koydu. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023 23:31
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80 yaşındaki Filiz Akın’ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! Hala Yeşilçam haliyle...

Filiz Akın gençlik ve güzellik sırrını açıkladı. 80 yaşında olmasına rağmen Yeşilçam görünümünden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu görünüşüyle göz dolduruyor. Tüm güzellik ve gençlik sırrını merak edenlerle paylaşan Filiz Akın'ın 5 altın değerinde güzellik sırrı ortaya çıktı. İşte bakanları kendinize hayran bıraktıracak güzellik reçetesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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80 yaşındaki Filiz Akın’ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! Hala Yeşilçam haliyle...

Filiz Akın yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırlarını "Filiz Akın ile Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine" adlı kitabında anlattı. Ünlü sanatçı, genç ve güzel kalmanın beş altın kuralını açıkladı. İşte Akın'ın güzellik sırrı...

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80 yaşındaki Filiz Akın’ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! Hala Yeşilçam haliyle...

"Güzellik konusunu bir takıntı haline getirmeye karşıyım. Bazıları aynayı elinden düşürmüyor. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Ama imkanlardan faydalanmak güzel bir şey. Tabii abartmamak şartıyla. Abartmazsan bir yapay güzellik de olmaz. Her şeyden gerektiği kadar, sağlığımızı riske sokmadan faydalanmalıyız.

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80 yaşındaki Filiz Akın’ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! Hala Yeşilçam haliyle...

Ben Angeline Jolie dudağı istemem çünkü bana yakışmaz. Vücut orantısından dolayı dudakları çok güzel duruyor. Ama Jolie'nin dudakları herkeste aynı güzellikte durmaz. Yıllarca kadınlar Naomi dudağı yaptırdı. Naomi, Afrika kökenli bir kadın. O dudaklardaki ayrıntı ten rengi. Türk kadınları bu gerçeği bilmeden yıllarca boşu boşuna Naomi dudağı yaptırdı.

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80 yaşındaki Filiz Akın’ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! Hala Yeşilçam haliyle...

Genç kızlığımda bir burun estetiği yaptırdım. Bir kez liposuction, bir de yıllar önce lifting yaptırmıştım, o kadar. İnsanları bazı organları rahatsız ediyor olabilir. Mesela benim burnum çirkindi. Ben onun kompleksini yaşıyordum. Kendimi çirkin bulurdum ve "Bir gün gelecek bu çirkin kızdan kurtulacağım" derdim. Oyuncu olmadan önce de burnumu yaptırdım...