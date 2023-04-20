20 Nisan 2023, Perşembe
8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! "Günde sadece 15 dakika çalışarak..."
İclal Aydın'ın eski halini ve yeni halini gören gözlerine inanamıyor. Adeta mum gibi eriyen Aydın, sırlarını paylaştı. O Hayat Benim, Ege'nin Hamsisi, Üç Kız Kardeş gibi yapımlarda yer alan ve aynı zamanda yazar olan İclal Aydın'ın zayıflama sırları sosyal medyada çok konuşuluyor. İşte tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.04.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 13:45
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11