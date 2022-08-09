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7 yıldır komada olan 15 Temmuz gazisi Mehmet Alpaslan şehit oldu! Ailesinin acısı yürekleri yaktı
Gaziantep'te 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tutulan demokrasi nöbeti sırasında başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan gazi Mehmet Alpaslan düzenlenen cenaze töreniyle son yolcuğuna uğurlandı. Törende gözyaşına boğulan gazi annesi Yeter Alpaslan'ın cenaze aracına sarılması yürek yaktı.