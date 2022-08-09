7 yıldır komada olan 15 Temmuz gazisi Mehmet Alpaslan şehit oldu! Ailesinin acısı yürekleri yaktı

Aradan geçen 7 yılın ardından yaşamını yitiren gazi Mehmet Alpaslan için Hanifi Şireci Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Milletvekili Ali Şahin ile MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve çok sayıda kurum amirinin yanı sıra Alpaslan'ın yakınları katıldı. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gazi Alpaslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Nizip'e bağlı Yeniyazı Mahallesi'ne gönderildi.

