5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Liste yayımlandı...

BİM'de bu hafta neler var? Yeni yılın ilk indirimli ürünleri salı günü satışa çıkıyor. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı salı kampanyalarının detayları belli oldu. Yayımlanan katalog ile birlikte haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta şarküteri ve bakım ürünleri ön plana çıkarıldı. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte 5 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 17:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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