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Haberler Galeri 5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Liste yayımlandı...

5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Liste yayımlandı...

BİM'de bu hafta neler var? Yeni yılın ilk indirimli ürünleri salı günü satışa çıkıyor. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı salı kampanyalarının detayları belli oldu. Yayımlanan katalog ile birlikte haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta şarküteri ve bakım ürünleri ön plana çıkarıldı. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte 5 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 17:21
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5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Liste yayımlandı...

BİM'de bu hafta neler var? BİM 5 Ocak kampanyaları belli oldu. Haftanın sürpriz ürünler listesinde şarküteri ve bakım ürünleri yer alıyor. Sizler için güncel indirimleri sayfamızda derledik. Markete uğramadan önce hangi ürünlerin indirimli olduğunu öğrenmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Liste yayımlandı...

Kırlangıç Ayçiçek Yağı

• 4 Lt

  • 3
  • 18
5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Liste yayımlandı...

Torku
Geleneksel Tereyağı

• 1 kg

  • 4
  • 18
5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Liste yayımlandı...

Beşler
Nostalji Dana Kangal Sucuk

• 300 g

  • 5
  • 18
5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Liste yayımlandı...

Amasya Et
Dana Kavurma

• 250 g