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Haberler Galeri 5 bin TL ile küçük dünya turu yaptı! 14 ülke 120 şehir: Hayallerimi yollarda gerçekleştiriyorum

5 bin TL ile küçük dünya turu yaptı! 14 ülke 120 şehir: Hayallerimi yollarda gerçekleştiriyorum

Gümüşhane'de üniversite okuyan 24 yaşındaki Erkan Orhan, yanına sırt çantasını alarak otostopla yola koyuldu. Orhan, cami ve acil servislerde kaldı, tanıştığı gurbetçilerin evlerine konuk oldu, Türk restoranlarında misafir edildi. Gaziantep'te tanıştığı Romanyalı ailenin evine de konuk olan Orhan, beş bin liralık küçük dünya turunu böyle anlattı...

DHA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 14:01
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5 bin TL ile küçük dünya turu yaptı! 14 ülke 120 şehir: Hayallerimi yollarda gerçekleştiriyorum

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nde okuyan Erkan Orhan, 5 sene önce tur yapmaya karar verdi.

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5 bin TL ile küçük dünya turu yaptı! 14 ülke 120 şehir: Hayallerimi yollarda gerçekleştiriyorum

Kahramanmaraş'tan sırt çantasıyla otostopla yola çıkan Orhan, cami ve acil servislerde geceleyip, tanıştığı gurbetçilerin evlerinde misafir oldu.

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5 bin TL ile küçük dünya turu yaptı! 14 ülke 120 şehir: Hayallerimi yollarda gerçekleştiriyorum

SADECE 5 BİN TL HARCADI

Gaziantep'te tanıştığı Romanyalı ailenin evine de konuk olan Orhan, yaz tatillerinde 5 senede yalnızca 5 bin TL harcayarak 42'si Türkiye'de, 78'i Avrupa'da 14 ülkede, 120 şehri dolaştı. Orhan, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Almanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Sırbistan'ı görme imkanı yakaladı.

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5 bin TL ile küçük dünya turu yaptı! 14 ülke 120 şehir: Hayallerimi yollarda gerçekleştiriyorum

"HAYALLERİMİ İÇİNE KOYDUĞUM ÇANTAMLA YOLA ÇIKTIM"

Yolda yeni hayatlar, insanlar ve farklı tecrübeler edindiğini söyleyen Orhan, "Türkiye'de otostop ile 42 şehir, 14 ülke, toplam 120 şehir gezdim. Ailem üniversiteye ilk başladığım da sadece okuluma odaklanmamı istiyorlardı. Fakat sadece okulun beni geliştireceğini düşünmüyordum, bunun yanında bir şey yapmalıydım. Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım. Yeni hayatlar, yeni insanlar tanıdım, yeni bilgi ve tecrübeler edindim. Hayallerimi hedeflerimi yollarda gerçekleştiriyorum" diye konuştu.

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5 bin TL ile küçük dünya turu yaptı! 14 ülke 120 şehir: Hayallerimi yollarda gerçekleştiriyorum

BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

Otostop maceralarını da anlatan Orhan, "Gaziantep Kalesi'nde gezerken 2 yabancı turist ile tanıştım, onlara yolu tarif ettim. Daha sonra onlara Gaziantep'i gezdirebileceğimi, eşlik edebileceğimi söyledim. Gaziantep de gezdirdikten sonra Şanlıurfa da 2 gün arkadaşımın evinde misafir ettim. Bu sırada ailem onları davet etti.