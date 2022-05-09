09 Mayıs 2022, Pazartesi
5 bin TL ile küçük dünya turu yaptı! 14 ülke 120 şehir: Hayallerimi yollarda gerçekleştiriyorum
Gümüşhane'de üniversite okuyan 24 yaşındaki Erkan Orhan, yanına sırt çantasını alarak otostopla yola koyuldu. Orhan, cami ve acil servislerde kaldı, tanıştığı gurbetçilerin evlerine konuk oldu, Türk restoranlarında misafir edildi. Gaziantep'te tanıştığı Romanyalı ailenin evine de konuk olan Orhan, beş bin liralık küçük dünya turunu böyle anlattı...
Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 14:01
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