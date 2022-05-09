5 bin TL ile küçük dünya turu yaptı! 14 ülke 120 şehir: Hayallerimi yollarda gerçekleştiriyorum

"HAYALLERİMİ İÇİNE KOYDUĞUM ÇANTAMLA YOLA ÇIKTIM"

Yolda yeni hayatlar, insanlar ve farklı tecrübeler edindiğini söyleyen Orhan, "Türkiye'de otostop ile 42 şehir, 14 ülke, toplam 120 şehir gezdim. Ailem üniversiteye ilk başladığım da sadece okuluma odaklanmamı istiyorlardı. Fakat sadece okulun beni geliştireceğini düşünmüyordum, bunun yanında bir şey yapmalıydım. Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım. Yeni hayatlar, yeni insanlar tanıdım, yeni bilgi ve tecrübeler edindim. Hayallerimi hedeflerimi yollarda gerçekleştiriyorum" diye konuştu.