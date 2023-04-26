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Haberler Galeri 45 Günde 7 kilo kaybettiren Yağmur Tanrısevsin sırrı! 1100 diyeti ile iğne ipliğe döndü! Cayır cayır kilo verme reçetesi...

45 Günde 7 kilo kaybettiren Yağmur Tanrısevsin sırrı! 1100 diyeti ile iğne ipliğe döndü! Cayır cayır kilo verme reçetesi...

45 günde 7 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti özellikle hayranları tarafından merak ediliyor. Güneşi Beklerken dizisindeki rolü için bir ayda 7 kilo verdiği öğrenilen güzel oyuncunun iğne ipliğe döndüğü yöntem araştırılıyor. Diyeti sırasında 1100 formülü uyguladığını aktaran Tanrısevsin'in diyetine ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 21:13 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 21:13
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45 Günde 7 kilo kaybettiren Yağmur Tanrısevsin sırrı! 1100 diyeti ile iğne ipliğe döndü! Cayır cayır kilo verme reçetesi...

45 günde 7 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti özellikle hayranları tarafından merak ediliyor. Güneşi Beklerken dizisindeki rolü için bir ayda 7 kilo verdiği öğrenilen güzel oyuncunun iğne ipliğe döndüğü yöntem araştırılıyor. Diyeti sırasında 1100 formülü uyguladığını aktaran Tanrısevsin'in diyetine ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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45 Günde 7 kilo kaybettiren Yağmur Tanrısevsin sırrı! 1100 diyeti ile iğne ipliğe döndü! Cayır cayır kilo verme reçetesi...

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinde Melis karekterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, rolü için diyete girmişti.

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45 Günde 7 kilo kaybettiren Yağmur Tanrısevsin sırrı! 1100 diyeti ile iğne ipliğe döndü! Cayır cayır kilo verme reçetesi...

Güzel oyuncu senaryo gereği bulimiya hastası olunca inandırıcılığı artsın diye zayıflamıştı.

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45 Günde 7 kilo kaybettiren Yağmur Tanrısevsin sırrı! 1100 diyeti ile iğne ipliğe döndü! Cayır cayır kilo verme reçetesi...

1100 DİYETİ İLE İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ!

Tanrısevsin bu süreçle ilgili "1100 kalorilik beslenme programı uyguladım. 1,5 ayda 7kilo verdim." demişti.

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45 Günde 7 kilo kaybettiren Yağmur Tanrısevsin sırrı! 1100 diyeti ile iğne ipliğe döndü! Cayır cayır kilo verme reçetesi...

Güzel oyuncu "Melis karakteri dizide bulimiya olunca siz de bu rolle birlikte inanılmaz zayıfladınız. Kaç kilo ve nasıl vermiştiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: