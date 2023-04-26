HaberlerGaleri45 Günde 7 kilo kaybettiren Yağmur Tanrısevsin sırrı! 1100 diyeti ile iğne ipliğe döndü! Cayır cayır kilo verme reçetesi...
45 Günde 7 kilo kaybettiren Yağmur Tanrısevsin sırrı! 1100 diyeti ile iğne ipliğe döndü! Cayır cayır kilo verme reçetesi...
45 günde 7 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti özellikle hayranları tarafından merak ediliyor. Güneşi Beklerken dizisindeki rolü için bir ayda 7 kilo verdiği öğrenilen güzel oyuncunun iğne ipliğe döndüğü yöntem araştırılıyor. Diyeti sırasında 1100 formülü uyguladığını aktaran Tanrısevsin'in diyetine ilişkin detaylar...