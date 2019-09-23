40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz barakaya taşındı

"HAVALAR SOĞUDU AYAZDA HASTA OLURUM"

Mecidiye kırsal mahallesi sakini Halil Burunsuzoğlu ve İHA ekibinin banyo ve berber taleplerini geri çeviren İskender Gündüz, yeni barınma yeri olan kulübenin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. Gündüz, "Ben ılıcaya gitmem, neden biliyor musun ben yattığımda sabah kalktığımda ayazlı. Hava şimdi sıcak ama sabah ayaz var, ben ayaza güvenmem. Eylül ayında ben gitmem. Geçen sene değil, evvelki sene eylülde kar yağdı buraya.