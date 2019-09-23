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40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz barakaya taşındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 15:26
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40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz barakaya taşındı

Havaların soğumaya başladığını öne sürerek banyo ve berber taleplerini geri çeviren İskender Gündüz, üşüyüp hasta olmaktan korktuğunu ifade etti.

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40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz barakaya taşındı

İskender Gündüz'ün her türlü ihtiyacını karşılayan Mecidiye köyü sakini Halil Burunsuzoğlu'nun tüm ısrarlarına 'evet' demeyen Gündüz, yeni kıyafetleri ise kabul ederek onları giydi.

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40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz barakaya taşındı

Hayatının 40 yılını mağara ve kendi yaptığı kovukta geçiren İskender Gündüz'ün yeni barakasında su tesisatı, çek-yat, ocak bulunuyor.

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40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz barakaya taşındı

Kendisine her konuda yardımcı olan Halil Burunsuzoğlu'nun getirdiği radyo ile gününü şarkı ve türkü dinleyerek geçiren Gündüz, yeni barınağının eskisinden daha iyi olduğunu söyledi.

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40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz barakaya taşındı

"HAVALAR SOĞUDU AYAZDA HASTA OLURUM"

Mecidiye kırsal mahallesi sakini Halil Burunsuzoğlu ve İHA ekibinin banyo ve berber taleplerini geri çeviren İskender Gündüz, yeni barınma yeri olan kulübenin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. Gündüz, "Ben ılıcaya gitmem, neden biliyor musun ben yattığımda sabah kalktığımda ayazlı. Hava şimdi sıcak ama sabah ayaz var, ben ayaza güvenmem. Eylül ayında ben gitmem. Geçen sene değil, evvelki sene eylülde kar yağdı buraya.