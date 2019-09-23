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40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz barakaya taşındı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.
Giriş Tarihi: 23.09.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 15:26
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