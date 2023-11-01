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4 bin yıllık keşif! Antik çağın hazine haritası bulundu

Antik dünyaya ait 4 bin yıllık taş levha, büyüleyici keşfin kapılarını araladı. Arkeologlar tarafından ilk olarak 1900 yılında keşfedilen levha, daha sonra bir yüzyıldan uzun bir süre boyunca kayboldu. 2014 yılına kadar ortaya çıkmayarak içerdiği bilinmeyen gizemleri daha da derinleştiren keşif, 'Antik Dünyanın Hazine Haritası' olarak değerlendirildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:18
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4 bin yıllık keşif! Antik çağın hazine haritası bulundu

Kuzey Fransa'daki araştırmacılar, Bronz Çağı'na ait bir taşı ve üzerindeki gizemli işaretleri benzer antik keşiflere işaret etmesi umuduyla inceliyorlar. İlk bakışta bir Indiana Jones komplosu ya da Tomb Raider oyunu senaryosu gibi gelebilir, ancak bu antik levha gerçek bir "hazine haritası" olabilir.

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4 bin yıllık keşif! Antik çağın hazine haritası bulundu

GERÇEK BİR HAZİNE HARİTASI OLABİLİR

Saint-Bélec levhası olarak bilinen taş, ilk olarak 1900 yılında yerel arkeologlar tarafından Fransa'nın Finistère kentindeki tarih öncesi bir bölgede yapılan kazı sırasında keşfedildi. Ancak levha bir yüzyıldan fazla bir süre boyunca ortadan kayboldu ve 2014 yılına kadar yeniden keşfedilmedi.

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4 bin yıllık keşif! Antik çağın hazine haritası bulundu

Chip'te yer alan habere göre Levha, arkeologların Odet Nehri ve vadisinin özelliklerini temsil ettiğine inandığı çeşitli sıra dışı gravürler içeriyor. Değerlendirmelerine göre işaretler, Odet'in çevresindeki 29 kilometrelik alanla yüzde 80 benzerlik taşıyor. Bu yüzden Saint-Bélec levhası, 2021 yılında Avrupa'nın en eski 3 boyutlu haritası olarak kabul edildi. O zamandan beri arkeologlar diğer Tunç Çağı alanlarını ve anıtlarını bulmak için kartografik işaretleri çözmeye çalışıyorlar.

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4 bin yıllık keşif! Antik çağın hazine haritası bulundu

Western Brittany Üniversitesi profesörü Yvan Pailler yaptığı açıklamada, "Arkeolojik alanları bulmak için haritayı kullanmak harika bir yaklaşım. Biz asla böyle çalışmıyoruz" dedi.

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4 bin yıllık keşif! Antik çağın hazine haritası bulundu

Günümüzde, arkeologlar potansiyel ilgi çekici yerleri bulmak için genellikle gelişmiş radar ekipmanlarına ve hava fotoğraflarına güveniyor. Bunlara ek olarak, özellikle yeni temeller inşa edilirken şehirlerdeki arkeolojik alanların belirlenmesi söz konusu olduğunda, şans da keşiflerde önemli bir rol oynuyor. Ancak Saint-Bélec levhası tamamen farklı bir fırsat sağlıyor. Pailler, "Bu bir hazine haritası" diyor.