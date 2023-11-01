4 bin yıllık keşif! Antik çağın hazine haritası bulundu

Chip'te yer alan habere göre Levha, arkeologların Odet Nehri ve vadisinin özelliklerini temsil ettiğine inandığı çeşitli sıra dışı gravürler içeriyor. Değerlendirmelerine göre işaretler, Odet'in çevresindeki 29 kilometrelik alanla yüzde 80 benzerlik taşıyor. Bu yüzden Saint-Bélec levhası, 2021 yılında Avrupa'nın en eski 3 boyutlu haritası olarak kabul edildi. O zamandan beri arkeologlar diğer Tunç Çağı alanlarını ve anıtlarını bulmak için kartografik işaretleri çözmeye çalışıyorlar.