01 Kasım 2023, Çarşamba
4 bin yıllık keşif! Antik çağın hazine haritası bulundu
Antik dünyaya ait 4 bin yıllık taş levha, büyüleyici keşfin kapılarını araladı. Arkeologlar tarafından ilk olarak 1900 yılında keşfedilen levha, daha sonra bir yüzyıldan uzun bir süre boyunca kayboldu. 2014 yılına kadar ortaya çıkmayarak içerdiği bilinmeyen gizemleri daha da derinleştiren keşif, 'Antik Dünyanın Hazine Haritası' olarak değerlendirildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:18
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