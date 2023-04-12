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Haberler Galeri 36 kişilik Haymatlos ailesi stüdyoyu birbirine kattı! Müge Anlı aileye müjdeyi verdi

36 kişilik Haymatlos ailesi stüdyoyu birbirine kattı! Müge Anlı aileye müjdeyi verdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Haymatlos ailesi şaşkınlık yarattı. Babası tarafından küçük yaşta köle olarak satıldığını ileri süren Galip Bey ve 36 kişilik ailesi kimlikleri olmadıkları ve bu yüzden yıllardır büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. Canlı yayında abisi Erdal Bey'le karşı karşıya gelen Galip Bey sinir krizi geçirdi. Kardeşinin hep kendisini yalanladığını söyleyen Galip Bey, saçlarını yolarak "Yeter" diye bağırdı ve Erdal Bey'in üzerine yürüdü. Aile üyeleri kardeşleri sakinleştirirken Müge Anlı kimliksiz yaşayan 36 kişilik aileye müjdeyi verdi.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 13:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 13:28
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36 kişilik Haymatlos ailesi stüdyoyu birbirine kattı! Müge Anlı aileye müjdeyi verdi

Müge Anlı, babası tarafından küçük yaşta köle olarak satıldığını söyleyen kimliksiz Galip Bey ve ailesini ağırladı. 36 kişilik Haymatlos ailesinin yaşadıkları soruna dikkat çeken Müge Anlı, onların yurtsuz belgesiyle hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

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36 kişilik Haymatlos ailesi stüdyoyu birbirine kattı! Müge Anlı aileye müjdeyi verdi

71 yaşındaki Galip Bey, küçükken babası tarafından çalışması için köle gibi satıldığını iddia etti. Babasının kendisine, diğer kardeşlerine olduğu gibi yaklaşmadığını belirten Galip Bey'in Cimbil soyadı yerine Gül soyadlı vefat etmiş bir kişinin kimliğine kaydedildiği öğrenildi. Bu olay sebebiyle Galip Bey'in çocukları ve aileleri de yurtsuz (Haymatlos) ailesi oldular.

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36 kişilik Haymatlos ailesi stüdyoyu birbirine kattı! Müge Anlı aileye müjdeyi verdi

Osmaniyeli olan Galip Bey'in ne çocukları ne de torunları okula gidemedi. Kimliksiz oldukları için hastalandıklarında hastaneye de gidemeyen ailenin dramı yürek sızlattı. Askere gidemeyen, hiçbir yerde çalışamayan ve devletin az gelirliler için yarattıkları imkanlardan faydalanamayan aile, Müge Anlı'dan yardım istedi.

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36 kişilik Haymatlos ailesi stüdyoyu birbirine kattı! Müge Anlı aileye müjdeyi verdi

Galip Bey, diğer kardeşlerinin kimliği olduğunu fakat kendisinin olmadığını ifade etti. Galip Bey'in kardeşi Erdal Bey, ağabeyinin bütün bunları askere gitmemek için planladığını o yüzden bu durumda olduğunu söyledi.

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36 kişilik Haymatlos ailesi stüdyoyu birbirine kattı! Müge Anlı aileye müjdeyi verdi

Babasının kendisini diğer kardeşlerinden ayırdığını iddia eden Galip Bey, kardeşi Erdal Bey ile canlı yayında tekrar yüzleşti. Cimbil soyadı yerine Gül soyadlı vefat etmiş bir kişinin kimliğine kaydedildiği ortaya çıkan Galip Bey ile Erdal Bey arasında gerilim yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosu bir anda karıştı.