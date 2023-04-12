12 Nisan 2023, Çarşamba
36 kişilik Haymatlos ailesi stüdyoyu birbirine kattı! Müge Anlı aileye müjdeyi verdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Haymatlos ailesi şaşkınlık yarattı. Babası tarafından küçük yaşta köle olarak satıldığını ileri süren Galip Bey ve 36 kişilik ailesi kimlikleri olmadıkları ve bu yüzden yıllardır büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. Canlı yayında abisi Erdal Bey'le karşı karşıya gelen Galip Bey sinir krizi geçirdi. Kardeşinin hep kendisini yalanladığını söyleyen Galip Bey, saçlarını yolarak "Yeter" diye bağırdı ve Erdal Bey'in üzerine yürüdü. Aile üyeleri kardeşleri sakinleştirirken Müge Anlı kimliksiz yaşayan 36 kişilik aileye müjdeyi verdi.
Giriş Tarihi: 12.04.2023 13:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 13:28
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