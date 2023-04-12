36 kişilik Haymatlos ailesi stüdyoyu birbirine kattı! Müge Anlı aileye müjdeyi verdi

71 yaşındaki Galip Bey, küçükken babası tarafından çalışması için köle gibi satıldığını iddia etti. Babasının kendisine, diğer kardeşlerine olduğu gibi yaklaşmadığını belirten Galip Bey'in Cimbil soyadı yerine Gül soyadlı vefat etmiş bir kişinin kimliğine kaydedildiği öğrenildi. Bu olay sebebiyle Galip Bey'in çocukları ve aileleri de yurtsuz (Haymatlos) ailesi oldular.