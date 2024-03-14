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Haberler Galeri 30 Büyükşehir Listesi Değişiyor! İlk Tabelası Gözüktü! 82-83-84-85. İl Olmaya Aday İlçeler Belli Oldu

30 Büyükşehir Listesi Değişiyor! İlk Tabelası Gözüktü! 82-83-84-85. İl Olmaya Aday İlçeler Belli Oldu

Büyükşehir statüsünde olmayan Batman'da yeni belediye binasına asılan "Batman Büyükşehir Belediyesi" tabelası sosyal medyada gündem oldu. Tabela "Batman Büyük Şehir mi oluyor? Sorunu akıllara getirdi. Ayrıca 2024 yılı itibari ile 76 ilçenin de il olma potansiyeli bulunuyor. Söz konusu hamle ile birlikte il, İlçe ve Büyükşehir statülerinde bir değişikliğe gidip gidilmeyeceği merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 14.03.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 15:38
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30 Büyükşehir Listesi Değişiyor! İlk Tabelası Gözüktü! 82-83-84-85. İl Olmaya Aday İlçeler Belli Oldu

Batman Büyükşehir mi oluyor sorusu sosyal medyada gündem oldu. Batman'da yeni yapılan ve yakında açılışı yapılması beklenen Batman Belediyesi binasına "Batman Büyükşehir Belediyesi" tabelası asıldı. Yeni binanı tabelasında yazan büyükşehir ibaresi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Tabelanın gündeme girmesinin ardından belediye tarafından tabeladaki "büyükşehir" kısmı perdeyle kapatıldı. Konuya ilişkin ise Batman Belediyesinden "Motivasyon amaçlı" şeklinde açıklama yapıldı.

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30 Büyükşehir Listesi Değişiyor! İlk Tabelası Gözüktü! 82-83-84-85. İl Olmaya Aday İlçeler Belli Oldu

BATMAN BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA!

Batman Belediyesi, sosyal medyada gündem olan tabelaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ortaya konulan hedef çerçevesinde önümüzdeki dönemde Batman'ımızın kavuşacağına inandığımız Büyükşehir statüsüne vurgu yapmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına asılan yeni tabela somut bir hedefi ortaya koyma, tüm paydaşların ve kamuoyunun müspet dikkatini çekme ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır." denildi.

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30 Büyükşehir Listesi Değişiyor! İlk Tabelası Gözüktü! 82-83-84-85. İl Olmaya Aday İlçeler Belli Oldu

"Bu çerçevede yeni hizmet binamıza 'Batman Büyükşehir Belediyesi' tabelası asılmış ve 'büyükşehir' kelimesinin üzerine önceden perde imalatı yapılmıştır." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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30 Büyükşehir Listesi Değişiyor! İlk Tabelası Gözüktü! 82-83-84-85. İl Olmaya Aday İlçeler Belli Oldu

"Yakın zamanda binayı hizmete açtığımız zaman 'Büyükşehir' kelimesinin üzerinde perde indirilmiş halde 'Batman Belediyesi' biçiminde görülecek; Batman'ımız büyükşehir statüsü kazandığı zaman ise 'büyükşehir' kelimesinin üzerindeki perde kaldırılacak ve tabela Batman'ımızın hak ettiği Batman Büyükşehir Belediyesi haline dönüşecektir. Batman'ı 'büyükşehir'e hazırlıyoruz. 'Büyükşehir'e giden yolun taşlarını teker teker döşüyoruz. Batman, 'büyükşehir' olacak."

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30 Büyükşehir Listesi Değişiyor! İlk Tabelası Gözüktü! 82-83-84-85. İl Olmaya Aday İlçeler Belli Oldu

HANGİ İLÇELER 82-83-84 PLAKA OLACAK İLÇELER OLACAK?

2024 yılında il olma potansiyeli yüksek olan 76 ilçe, özenle belirlenen kriterlere göre tek tek sıralandı. Nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik yapı, coğrafi konum ve altyapı gibi faktörler, bir ilçenin il olma potansiyelini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...