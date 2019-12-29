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3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...

BİM aktüel ürünler 3 Ocak kataloğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 3 Ocak 2020 BİM aktüel katalog alışveriş severlerin merak konusu. BİM marketleri her hafta yayınladığı aktüel kataloglarla dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Vestel Venüs Go Cep Telefonu, Blender Set Rhapsody gibi ürünler satışa çıkacak. Hesaplı ürünleri tanıtan BİM aktüel kataloğu sizler için derledik. İşte, 3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 29.12.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 20:33
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  • 30
3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...

BİM aktüel katalog 3 Ocak tarihi için sorgulanıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Her hafta Cuma günleri satışa çıkan aktüel ürünlerin tanıtıldığı BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ocak 2020 Cuma günü için yayınlandı. BİM'de bu hafta teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Vestel Venüs Go Cep Telefonu, Blender Set Rhapsody gibi ürünler satışa çıkacak. Alışveriş severler tarafından sorgulanan BİM aktüel kataloğu ve ürünlerin fiyat bilgilerini sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (3 OCAK)

  • 2
  • 30
3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...

Vestel Venüs Go Cep Telefonu

• 2 Yıl Türkiye Vestel Garantili

  • 3
  • 30
3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...

Blender Set Rhapsody

• 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonu

• Paslanmaz çelik blender ve mikser

• Parçalayıcı ve doğrayıcı fonksiyonu

• 600 ml ölçü kabı

  • 4
  • 30
3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...

Fanlı Isıtıcı

• Isıya dayanıklı plastik gövde

• 3 farklı güçte kullanım seçeneği

• Termik kesicili emniyet sistemi

• Sıcak/soğuk kullanım

  • 5
  • 30
3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...

30 Led Işıldak

• 1200 mAh pil

• 30 SMD LED ile güçlü aydınlatma

• Çift kademeli ışık