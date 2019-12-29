3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...

BİM aktüel katalog 3 Ocak tarihi için sorgulanıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Her hafta Cuma günleri satışa çıkan aktüel ürünlerin tanıtıldığı BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ocak 2020 Cuma günü için yayınlandı. BİM'de bu hafta teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Vestel Venüs Go Cep Telefonu, Blender Set Rhapsody gibi ürünler satışa çıkacak. Alışveriş severler tarafından sorgulanan BİM aktüel kataloğu ve ürünlerin fiyat bilgilerini sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (3 OCAK)