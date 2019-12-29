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3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...
BİM aktüel ürünler 3 Ocak kataloğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 3 Ocak 2020 BİM aktüel katalog alışveriş severlerin merak konusu. BİM marketleri her hafta yayınladığı aktüel kataloglarla dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Vestel Venüs Go Cep Telefonu, Blender Set Rhapsody gibi ürünler satışa çıkacak. Hesaplı ürünleri tanıtan BİM aktüel kataloğu sizler için derledik. İşte, 3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu!
Giriş Tarihi: 29.12.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 20:33
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