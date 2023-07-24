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Haberler Galeri 3, 2, 1 süreniz başladı! Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir! 69 sayısıyla dolu resimde 96'yı bulabilir misin?

3, 2, 1 süreniz başladı! Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir! 69 sayısıyla dolu resimde 96'yı bulabilir misin?

Optik illüzyonlar, son dönemde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu hafta sonuna özel olarak hazırladığımız bulmacada düzenli bir şekilde onlarca kez yazılmış 69 sayısı yer almaktadır. Şimdi sizleri bu özel bulmacayla baş başa bırakıyoruz. Görsel algınızı test etmek için 15 saniye içinde 96 sayısını bulmaya çalışın. İşte bu eğlenceli ve zihin açıcı bulmaca ile birlikte sizleri baş başa bırakıyoruz. 96 sayısını bulanları şimdiden tebrik ediyoruz!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023 17:19
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3, 2, 1 süreniz başladı! Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir! 69 sayısıyla dolu resimde 96’yı bulabilir misin?

Bu pazar günü için hazırladığımız bulmacada ise bir fotoğraf üzerinde 69 sayısı dolu. Bu görüntüde, 96 sayısını bulmak için dikkatli bir odaklanma gerekiyor. İnsanların yalnızca %5'i bu bulmacayı 15 saniyenin altında çözebiliyor. Şimdi sizinle de görüş açınızı test edeceğiniz bu optik illüzyonu paylaşıyoruz. 69 sayısıyla dolu fotoğrafta 96'yı bulabilir misiniz? Zihninizin sınırlarını zorlamak ve görsel algınızı sınamak için bu eğlenceli bulmacayı çözmeye davetlisiniz. 3, 2, 1 süreniz başladı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3, 2, 1 süreniz başladı! Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir! 69 sayısıyla dolu resimde 96’yı bulabilir misin?

69 SAYISIYLA DOLU FOTOĞRAFTA 96'YI BULABİLİR MİSİN?

69 sayısıyla dolu fotoğrafta 96'yı bulabilir misin sorusu bu bulmacada size yöneltildi.

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3, 2, 1 süreniz başladı! Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir! 69 sayısıyla dolu resimde 96’yı bulabilir misin?

Bu pazar bulmacasını insanların yalnızca %5'i 15 saniyenin altında çözebiliyor. Optik illüzyonlar odaklanmanız çözmenin yanı sıra, bu görüntü tabanlı bulmacalar beyniniz için harika bir egzersiz oluyor.

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3, 2, 1 süreniz başladı! Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir! 69 sayısıyla dolu resimde 96’yı bulabilir misin?

Şimdi sizinle görüş açınızı test edeceğiniz bir optik illüzyon paylaşıyoruz ve 69 sayısıyla dolu fotoğrafta 96'yı bulabilir misin sorusunu yöneltiyoruz.

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3, 2, 1 süreniz başladı! Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir! 69 sayısıyla dolu resimde 96’yı bulabilir misin?

İşte 96 sayısının gizlendiği yer!