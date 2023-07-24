24 Temmuz 2023, Pazartesi
3, 2, 1 süreniz başladı! Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir! 69 sayısıyla dolu resimde 96'yı bulabilir misin?
Optik illüzyonlar, son dönemde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu hafta sonuna özel olarak hazırladığımız bulmacada düzenli bir şekilde onlarca kez yazılmış 69 sayısı yer almaktadır. Şimdi sizleri bu özel bulmacayla baş başa bırakıyoruz. Görsel algınızı test etmek için 15 saniye içinde 96 sayısını bulmaya çalışın. İşte bu eğlenceli ve zihin açıcı bulmaca ile birlikte sizleri baş başa bırakıyoruz. 96 sayısını bulanları şimdiden tebrik ediyoruz!
Giriş Tarihi: 24.07.2023 17:19
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