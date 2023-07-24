3, 2, 1 süreniz başladı! Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir! 69 sayısıyla dolu resimde 96’yı bulabilir misin?

Bu pazar günü için hazırladığımız bulmacada ise bir fotoğraf üzerinde 69 sayısı dolu. Bu görüntüde, 96 sayısını bulmak için dikkatli bir odaklanma gerekiyor. İnsanların yalnızca %5'i bu bulmacayı 15 saniyenin altında çözebiliyor. Şimdi sizinle de görüş açınızı test edeceğiniz bu optik illüzyonu paylaşıyoruz. 69 sayısıyla dolu fotoğrafta 96'yı bulabilir misiniz? Zihninizin sınırlarını zorlamak ve görsel algınızı sınamak için bu eğlenceli bulmacayı çözmeye davetlisiniz. 3, 2, 1 süreniz başladı!