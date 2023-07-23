3, 2, 1 süreniz başladı! 69 sayısıyla dolu resimde 96'yı bulabilir misin? Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir!

Optik illüzyonlar son dönemde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Eğlenceli ve zekice bir aktivite arayanlar için bu tür bulmacalar en ideal seçeneklerden biri oluyor. Bu hafta sonuna özel olarak hazırladığımız bulmacada düzenli bir şekilde onlarca kez yazılmış 69 sayısı yer almaktadır. Şimdi sizleri bu özel bulmacayla baş başa bırakıyoruz. 15 saniye içinde 96 sayısını bulanları şimdiden tebrik ediyoruz.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.07.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 17:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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