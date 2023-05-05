HaberlerGaleri3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların sadece %3'ü 34 saniyenin altında çözebilir!
3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların sadece %3'ü 34 saniyenin altında çözebilir!
3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Görsel zekasına güvenenlere hodri meydan. Deneyenlerin sadece %3'ü 34 saniyenin altında bu kelimeleri bulabildi. Bu meydan okumada cevapları bulmak sandığınız kadar kolay olmayacak. İlk kelimeyi bulan diğer 3'ünü şıp diye bulacak...