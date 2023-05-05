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Haberler Galeri 3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların sadece %3'ü 34 saniyenin altında çözebilir!

3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların sadece %3'ü 34 saniyenin altında çözebilir!

3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Görsel zekasına güvenenlere hodri meydan. Deneyenlerin sadece %3'ü 34 saniyenin altında bu kelimeleri bulabildi. Bu meydan okumada cevapları bulmak sandığınız kadar kolay olmayacak. İlk kelimeyi bulan diğer 3'ünü şıp diye bulacak...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:08
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3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların sadece %3’ü 34 saniyenin altında çözebilir!

Görsel bulmacalar zihnimizi optik illüzyon yöntemiyle karıştırıyor. Gizli nesneleri bulmak, saklı olanı ortaya çıkarmak hem keyifli vakit geçirmemize hem de görsel olarak zihnimizi teste etmeye yardımcı oluyor. Sizin için hazırladığımız görsel testimizde saklı olan 4 kelimeyi 34 saniyeden önce bulanlar yüzde 3'lük dilime girecek. İşte görsel testimiz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların sadece %3’ü 34 saniyenin altında çözebilir!

34 SANİYENİZ BAŞLADI!

Bu görsel kamufle edilmiş dört kelime bulmayı içeren bir meydan okumadır.

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3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların sadece %3’ü 34 saniyenin altında çözebilir!

Buradaki asıl amaç, bunu 34 saniyeden daha kısa sürede yapmaktır.

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3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların sadece %3’ü 34 saniyenin altında çözebilir!

Bu zeka oyununun en zor yanı ise arka planında benzer renklerin ve görüntülerin kullanılmasıdır.

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3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların sadece %3’ü 34 saniyenin altında çözebilir!

Şimdi resimdeki gizli kelimeleri bulmak için tüm satırlara ve sütunlara hızlıca göz atmaya başlayabilirsiniz.